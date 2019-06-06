Во втором туре выборов ректором ЛУ был избран Индритис Муйжниекс

На внеочередном заседании Конституционного собрания сегодня прошел второй тур выборов ректора ЛУ, во время которого делегаты голосовали только за одного кандидата - получившего наибольшее количество голосов в первом туре Муйжниекса.

За кандидатуру Муйжниекса проголосовали 132 делегата, против - 112, девять бюллетеней были признаны недействительными.

По словам представителя избирательной комиссии ЛУ, проведение второго тура выборов фактически означает, что первый тур закончился без результата. В тот раз Муйжниекс получил больше голосов, чем его конкурент, но до убедительного перевеса ему все же не хватило нескольких голосов.

Решение о повторном избрании Муйжниекса на пост ректора еще должен принять Кабинет министров.

Как сообщалось ранее, 24 мая на конституционном собрании Латвийского университета (ЛУ) за кандидатуру Муйжниекса проголосовал 141 человек. При этом из 300 участников собрания голосовали только 286, два бюллетеня были признаны недействительными. Против Муйжниекса проголосовали 143 человека.