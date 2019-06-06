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  • В Риге временно закрыт для движения транспорта перекресток улиц Кр. Барона и Таллинас

В Риге временно закрыт для движения транспорта перекресток улиц Кр. Барона и Таллинас

ФОТО: Aculiecinieks

В Риге в четверг вечером по техническим причинам было остановлено движение на перекрестке улиц Кришьяна Барона и Таллинас. В результате чего приостановлено движение маршрутов первого и третьего трамвая, а также пятого троллейбуса, передает LETA.

Госоплиция сообщает, что движение транспрта приостановлено на участке от улицы А. Чака до улицы Тербатас. 

Как сообщается, на улице Барона с обеих сторон в ряд выстроились по меньшей мере 10 трамваев. 

Представитель Rīgas satiksme Виктор Закис рассказал, что первый трамвай дойдя до улицы Радио едет назад в Иманту. Однако движение на Юглу пока обеспечить невозможно. 

Троллейбусы, что курсируют по улице Таллинас, объезжают перекресток по другим улицам. 

На месте происшествия дежурит несколько представителей оперативных служб. 

ФОТО: Aculiecinieks

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