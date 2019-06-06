В Риге временно закрыт для движения транспорта перекресток улиц Кр. Барона и Таллинас

В Риге в четверг вечером по техническим причинам было остановлено движение на перекрестке улиц Кришьяна Барона и Таллинас. В результате чего приостановлено движение маршрутов первого и третьего трамвая, а также пятого троллейбуса, передает LETA.
Госоплиция сообщает, что движение транспрта приостановлено на участке от улицы А. Чака до улицы Тербатас.
Uz brīdi slēgta transporta kustība Rīgā, Tallinas ielā, ceļa posmā no A.Čaka ielas līdz Tērbatas ielai.— Valsts policija (@Valsts_policija) 6 июня 2019 г.
Veicam ierasto pārbaudi, saistībā ar iespējamiem drošības riskiem. #TavaiDrošībai
Как сообщается, на улице Барона с обеих сторон в ряд выстроились по меньшей мере 10 трамваев.
Представитель Rīgas satiksme Виктор Закис рассказал, что первый трамвай дойдя до улицы Радио едет назад в Иманту. Однако движение на Юглу пока обеспечить невозможно.
Троллейбусы, что курсируют по улице Таллинас, объезжают перекресток по другим улицам.
На месте происшествия дежурит несколько представителей оперативных служб.