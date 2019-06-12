12 июня 2004 года начался чемпионат Европы по футболу в Португалии. На этом турнире впервые в своей истории сыграла сборная Латвии. На Евро-2004 команда провела три матча на групповом этапе и вернулась домой. Тем не менее, это событие до сих пор остаётся фантастическим и уникальным в истории латвийского футбола. Давайте вспоминать, ностальгировать и стараться не плакать.

Перед тем, как попасть на то самое Евро, сборная Латвии преодолела отборочный раунд. Подопечным Александра Старкова удалось оставить позади Сан-Марино, Венгрию и Польшу, пропустив вперёд только команду Швеции. Второе место в группе позволило латвийской сборной попасть в стыковые матчи, где по сумме двух встреч была обыграна Турция (3:2).

На чемпионате Европы нам очень не повезло с жеребьёвкой. Мы оказались в одной группе с Германией, Голландией и Чехией. Эта группа и без нас была охарактеризована как "группа смерти".

В первом матче, который состоялся 15 июня 2004 года в Авейру, сборная Латвии уступила Чехии - 1:2. Автором гола в составе нашей команды стал Марис Верпаковскис, который замкнул прострел Адрея Прохоренкова. Этот гол стал единственным для сборной Латвии на том турнире.

После этого в Порту команда Старкова сыграла вничью с Германией (0:0), лишив немцев шансов на выход в 1/4 финала, а в заключительном поединке, который прошёл в Браге, сборная Латвии уступила Голландии со счётом 0:3.

На этом участие сборной Латвии на Евро-2004 завершилось. В целом, выступление получилось более чем достойным, а сам факт того, что наша команда оказалась в числе 16 лучших сборных континента, даже сегодня звучит фантастически.

Вратари

Александр Колинько ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Александр Колинько - провёл все 3 матча, пропустил 5 голов, на тот момент защищал цвета команды "Ростов". Ещё долгое время Колинько оставался главным голкипером сборной, пока на горизонте не появился Андрис Ванин. Сегодня Колинько является ассистентом главного тренера сборной Латвии Славиши Стояновича, а также тренером вратарей.

Сменщиками Колинько в воротах были Андрис Пиеделс и Андрей Павлов, правда ни тому, ни другому не выпала возможность сыграть на том турнире.

Защитники

Игорь Степанов - был столпом обороны нашей команды. Опытный игрок, который поиграл в лондонском "Арсенале", после Евро перешёл в швейцарский "Грассхопперс", затем сменил целый ряд клубов, пока не оказался в Юрмале, где и завершил карьеру в 2011 году.

Михаил Землинский - ещё один ключевой защитник той команды. Землинский является одним из самых титулованных латвийский футболистов - защитник 13 раз выигрывал чемпионат Латвии в составе "Сконто". После завершения карьеры Михаил стал тренером, возглавлял рижский "Олимп", даугавпилсскую "Даугаву" и молодёжную сборную Латвии. После этого бывший футболист решил податься в политику и стал депутатом Сейма от партии "Центр Согласия".

Депутат 12-го Сейма Михаил Землинский ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Олег Благонадеждин - в Португалии провёл все три матча и в том же году завершил карьеру в сборной. После этого ещё какое-то время поиграл в чемпионате Латвии, а затем стал тренером. Самой известной из команд, которые тренировал Благонадеждин, был юрмальский "Спартак".

Александр Исаков - также провёл на Евро все три матча, а пять лет спустя Исаков завершил карьеру футболиста в родном Даугавпилсе в составе "Даугавы". Два года спустя был назначен на пост руководителя Управления спорта Даугавпилса. Сегодня Александр является президентом футбольного клуба "Даугавпилс".

Александр Исаков ФОТО: Latvijas Futbola federācija

"Будем откровенны, что тот успех был не совсем закономерным. Это был всплеск эмоций и каких-то действий, которые дали такой результат. Мы на тот момент были очень сплочённой командой, понимали друг друга. Конечно, помогло и везение. Но, как говорится, везёт всегда сильнейшим! Из Португалии мы привезли атрибутику с логотипами Евро-2004. Ещё я купил бутылку портвейна 1973-го года — это год моего рождения. Ну и, конечно же, футболки игроков против которых мы играли. Я обменялся с Уэсли Снейдером из Голландии и Владимиром Шмицерем из Чехии. С немцами до обмена дело не дошло. Они расстроенные сразу же ушли в раздевалку, а мы ещё 30 минут радовались и по полю бегали", - вспоминает Александр Исаков.

Дзинтарс Зирнис - появился на Евро-2004 лишь в самой концовке встречи с немцами. После того турнира ещё долго представлял цвета национальной команды, за которую провёл 68 матчей. Вся клубная карьера Зирниса прошла в лиепайском "Металлурге".

Марис Смирнов, Игорь Кораблёв и Артур Закрешевский так и не вышли на газон португальских стадионов.

Полузащитники

Виталий Астафьев - наш капитан, который провёл на Евро все три матча. Астафьев является рекордсменом сборной по количеству проведённых матчей - 167 игр. Этот рекорд вряд ли падёт в ближайшие несколько лет. После завершения карьеры Астафьев работал ассистентом тренера в "Сконто", а затем возглавлял футбольный клуб "Елгава". Сейчас экс-капитан сборной находится на Кипре, где тренирует команду "Пафос" U-19.

Виталий Астафьев (справа) ФОТО: Lita Krone/LETA

"Домой мы возвращались с ощущениями победителей. Мы достойно провели этот отрезок. Досады, что всё закончилось не было. Мы и так прыгнули выше головы. Нужно реально смотреть на вещи, поэтому ничего кроме счастья мы не испытывали. Сможет ли сборная повторить что-то подобное в ближайшие годы? Странный вопрос. На данном этапе нам бы не остаться последними в группе. Прошло 15 лет и мы обсуждаем Евро-2004. Думаю, что пройдёт ещё 15 и мы всё ещё будем обсуждать тот чемпионат. Тут один рецепт - надо тренироваться, добиваться результата, уезжать в сильные европейские клубы, а не возвращаться обратно. Всё зависит от самих игроков. Мы тоже не были какими-то супер талантами, а просто отдавали всё футболу и любили эту игру. Это был смысл нашей жизни", - сказал Астафьев в беседе с TVNET.

Юрис Лайзанс - также сыграл во всех трёх матчах, правда, выходил на поле на замену. В общей сложности футболист сыграл за национальную команду 113 матчей. После завершения карьеры отправился в Россию, где стал членом селекционного отдела российской команды "Краснодар".

Имант Блейделис - вышел на поле во всех трёх матчах. Скоростной полузащитник наводил шороху на правом фланге. Карьеру игрока Блейделис завершил в 2008 году, сыграв за сборную 106 матчей. Сегодня Блейделис является спортивным директором в рижской футбольной школе.

Имант Блейделис ФОТО: Krists Spruksts/LETA

"Больше всего мне запомнился первый матч с Чехией, потому что мы были первым поколением, которое попало на Евро, это был первый матч, а первое впечатление всегда самое яркое. Что касается повторения подобного достижения, то в ближайшие два-три года - сильно сомневаюсь. Но я уверен, что у нас вырастет хорошее поколение, которое будет не хуже тех, кто играл в "Даугаве" в советское время и не хуже нас. Надеюсь, что оно будет даже лучше и нам будет чем гордиться", - сказал Блейделис в разговоре с TVNET.

Андрей Рубин - а этот худощавый футболист делал тоже самое, что и Блейделис, но на левом фланге. Рубин был одним из любимчиков Старкова и играл практически всегда. Отсюда и второй показатель по количеству игр за сборную - 117.

Андрей Штолцер - на момент Евро-2004 был резервистом сборной. Вот времена были - игрок английского "Фулхэма" на скамейке запасных в национальной команде. После чемпионата Европы Штолцер поиграл в Англии, Латвии и Азербайджане, а потом завершил карьеру игрока и стал тренером.

Тренерство Штолцера заслуживает отдельного упоминания. Бывший игрок латвийской сборной в данный момент возглавляет гонконгскую команду "Истерн Спортс Клаб".

Валентин Лобанёв - вышел на поле в Португалии во всех трёх матчах. Всего за сборную провёл 57 игр, а в 2007 году завершил футбольную карьеру в составе "Юрмалы".

Юргис Пучинскас - стабильный резервист главной команды страны. Пучинскас так и не вышел на Евро-2004, а после чемпионата вернулся в свой родной Даугавпилс, где спустя два года завершил карьеру и начал работать тренером.

Нападающие

Марис Верпаковскис - этот футболист не нуждается в особом представлении. Верпаковскис был звездой сборной. Именно его голы подарили Латвии возможность участия на Евро-2004. На самом турнире Марис стал автором единственного гола нашей команды. Всего за национальную сборную Верпаковскис забил 29 голов, что является рекордом национальной сборной.

Марис Верпаковскис (слева) ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

После Евро Верпаковскис ещё успел сыграть в Лиге чемпионов за киевское "Динамо", где отметился голом в ворота мадридского "Реала". Затем карьера форварда начала идти на спад - "Хетафе", "Хайдук", "Сельта", "Эрготелис", "Баку" и в конце концов родная "Лиепая", где игрок и завершил карьеру.

С 2014 по 2018 год Верпаковскис был президентом футбольного клуба "Лиепая", а затем перебрался в Ригу, где стал директором РФШ.

Андрей Прохоренков - на Евро сыграл все три матча и стал соавтором единственного гола сборной на том турнире. Хорошая игра в Португалии позволила нападающему перебраться в московское "Динамо", правда, там форвард не заиграл. После этого игрок ещё поиграл в Испании, Греции и закончил карьеру в "Огре", где был играющим тренером. Сейчас Прохоренков тренирует детей в Икшкиле, а также помогает в команде "Ауда" из Первой Лиги.

Андрей Прохоренков (справа) ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

"На мой взгляд, с Германией, да и с Чехией, мы могли выиграть. Были шансы у нас, если бы чуть-чуть повезло... В качестве сувениров с Евро я привёз футболки игроков против которых мы играли. Все три майки до сих пор висят у меня на стенке. Хочется верить, что сборная Латвии в ближайшие годы сможет повторить что-то подобное. Хотелось бы даже, чтобы они лучше играли, чем мы в своё время. Думаю, что у нового поколения менталитет другой. По другому думают, рассуждают", - считает Прохоренков.

Марьян Пахарь - один из лучших футболистов в истории латвийского футбола. К сожалению, травмы помешали Пахарю помочь команде в отборочных матчах на все 100 процентов. На Евро-2004 нападающий был запасным и выходил на замену во всех трёх играх.

Марьян Пахарь ФОТО: LETA

В 2009 году Пахарь завершил карьеру футболиста и стал тренером. Бывший игрок сборной возглавлял "Сконто", молодёжную сборную, а в 2013 году сменил Старкова у руля главной команды страны. В данный момент Марьян Пахарь является главным тренером "Елгавы".

Вит Римкус - на чемпионате Европы футболист появился лишь в одном матче (вышел на замену против Чехии). Место в основном составе игрок уступил Андрею Прохоренкову. После Евро у футболисты была ещё очень долга карьера и Римкус успел поиграть в России, Литве, на Кипре и затем вернулся в Латвию.

Михаил Михолап - на Евро так и не появился на поле. В 2009 году завершил карьеру в рижском "Олимпе", который год спустя возглавил в качестве тренера. Последним место работы Михолапа является клуб "Бабите".

Тренер

Александр Старков - главный кудесник и "отец" успеха латвийской сборной того периода. Именно ему удалось вписать своё имя в историю футбола Латвии и подарить праздник всем болельщикам нашей страны. После Евро Старков отправился тренировать московский "Спартак", но там повторить "магию" не вышло.

Александр Старков ФОТО: LETA

"Латвийская сборная образца 2004-го года однозначно была сильнее последующих. Та плеяда игроков долго и упорно шла к этому успеху. Это были талантливые футболисты. Был хороший сплав игроков, тренеров и руководителей Федерации. Мы были одной командой. Чего не хватает сегодняшней сборной? Всего! Индивидуальностей, коллективного единства, тренеров, массажистов, президента. По всем параметрам та команда была сильнее и поэтому она играла в финальной стадии чемпионата Европы. Что касается везения, то в основе любого везения громадный труд. За счёт везения можно выиграть одну игру, но не целый период. Везёт тому, кто везёт!", - сказал Александр Старков в беседе с TVNET.

Затем Александр Петрович снова решил прийти на помощь сборной Латвии и в 2007 году возглавил команду во второй раз. Второй заход продлился шесть лет - чуда не произошло и на смену Старкову пришёл его ученик Марьян Пахарь.

Александр Старков ФОТО: Mārtiņš Sīlis, FK Liepāja

В 2017 году случился третий заход Старкова и тогда заговорили о кризисе. Неужели во всей Латвии нет тренера, кроме Александра Петровича, который мог бы руководить национальной сборной? Через год специалист расстался с главной командой и сейчас тренирует "Лиепаю".

"Жалею ли я о втором и третьем приходе в сборную? Конечно, нет. Вторая попытка - это когда Латвия едва не вышла в плей-офф и уступила только Греции? Третье место в группе - это неудача? Каждый может рассуждать как ему хочется. Что касается последнего моего этапа в сборной, то мне просто не дали его завершить. Когда я пришёл в первый раз вместо Гарри Джонсона, то в начале было несколько поражений. И уже тогда говорили - "зачем он пришёл, надо другого!". А через два года мы вышли на Евро", - сказал Старков.