Врачи спасают 13-летнего мальчика от кровоизлияния в мозг

В больнице Страдиня совсем недавно была проведена операция 13-летнего мальчика, в мозгу которого было патологическое образование. Как признают врачи, настолько молодые пациенты с таким диагнозом - редкость. Об этом сообщает программа Panorāma.
Врачам с помощью нейронного навигационного устройства и специального микроскопа удалось отделить патологическое образование, которое чуть больше сантиметра.
"У него было относительно небольшое образование, состоящее из патологических кровеносных сосудов, что создало неврологические нарушения и грозило разрывом и кровоизлиянием", - рассказал глава нейрохирургического отделения больницы имени Паула Страдыня Эгилс Валейнис.
Он также добавил, что для того, чтобы найти это образование необходимо специальное устройство.
Часто такие образования проявляются припадками эпилепсии, поэтому врач советует в случае подозрений сделать компьютерную томографию, чтобы увидеть, есть ли какие-либо патологии в мозге.