Римшевич возобновляет пресс-конференции о развитии латвийской экономики

Пресс-конференция состоится в 12.00 в помещениях Банка Латвии на ул. Кр. Валдемара, 2a.

Последняя регулярная пресс-конференция Римшевича состоялась 15 декабря 2017 года.

Как сообщалось, Римшевич был задержан KNAB в феврале 2018 года и проходит как обвиняемый по уголовному процессу о взяточничестве.

Прокурор Виорика Йиргена ранее сообщила, дело было начато по заявлениям двух акционеров АО "Trasta komercbanka". Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Римшевич ранее заявил, что не виновен и сам не подаст в отставку с должности президента Банка Латвии. Инкриминируемые ему обвинения он считает клеветой в интересах отдельных банкиров.