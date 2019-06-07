Турлайс: нормальная работа Рижской думы возможна и в условиях меньшинства

Нормальная работа Рижской думы возможна и в условиях меньшинства, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" мэр Риги Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР).
Он признал, что сейчас в думе кризис власти, когда у правящей коалиции нет большинства голосов, но она и и не раскололась. Большинства нет и у оппозиции - голоса разделились 29 на 27.
Турлайс считает, что и в таких условиях возможна нормальная работа думы. В прежние годы правящую коалицию Рижской думы часто упрекали в том, что она не прислушивалась к оппозиции, а теперь эту ситуацию можно исправить.
По словам Турлайса, на свои предложения по изменению организации работы Рижской думе он не получил согласия оппозиции, но не получил и отказа. Он предложил оппозиции сменить исключенного из "Согласия" вице-мэра Риги Вадима Баранника, но оппозиция предложения не поддержала, так как, видимо, видит в Бараннике своего возможного союзника.
Турлайс не стал комментировать предложение исключенной из "Согласия" четверки депутатов о том, чтобы отказаться от должностей и начать работу с нуля. Действия оппозиции, которая пытается сейчас проверить, есть ли у мэра большинство голосов в Рижской думе, он считает логичными.
Ближайшее заседание Рижской думы планируется 20 июня.