Турлайс: нормальная работа Рижской думы возможна и в условиях меньшинства

Он признал, что сейчас в думе кризис власти, когда у правящей коалиции нет большинства голосов, но она и и не раскололась. Большинства нет и у оппозиции - голоса разделились 29 на 27.

Турлайс считает, что и в таких условиях возможна нормальная работа думы. В прежние годы правящую коалицию Рижской думы часто упрекали в том, что она не прислушивалась к оппозиции, а теперь эту ситуацию можно исправить.

По словам Турлайса, на свои предложения по изменению организации работы Рижской думе он не получил согласия оппозиции, но не получил и отказа. Он предложил оппозиции сменить исключенного из "Согласия" вице-мэра Риги Вадима Баранника, но оппозиция предложения не поддержала, так как, видимо, видит в Бараннике своего возможного союзника.