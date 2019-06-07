Леопард убил двухлетнего ребенка на территории природного парка

Леопард напал на ребненка вечером во вторник в части парка для работников. Ребенок находился в зоне для сотрудников, так как его родители работали в парке.

После инцидента малыша доставили в больницу, но врачи спасти его не сумели.

Представитель парка пояснил, что несчастный случай стоит оценивать как "трагический" и "очень редкий", так как животные в парке регулярно контактируют с людьми и теоретически такие ситуации исключены.

Один из сотрудников парка рассказал, что трагическое событие может повлиять и на мышление других животных.

"Животные часто учатся и копируют друг друга, поэтому такие ситуации недопустимы. Видя такие события, животные могут изменить свое отношение, и тогда это приведет к огромному числу несчастных случаев".

"Наши молитвы и мысли в это тяжелое время с семьей. Мы окажем любую помощь, которая будет необходима! Тяжело терять близкого. Особенно в таких трагических обстоятельствах. Это риск, с которым мы живем", - отметил директор парка.