LDz начинает новую кампанию: "Песню эту знай – под поезд не попадай!"

6 июня во всем мире отмечали Международный день безопасного пересечения железнодорожных путей. В рамках этого события Latvijas dzelzceļš начинает кампанию по безопасности, чтобы еще раз напомнить о безопасности вблизи железнодорожных путей и обратить внимание общества на возможные последствия, если не будут соблюдаться правила. Опрометчивые действия, нарушение правил и невнимательность вблизи железнодорожных путей – вот причины, ежегодно приводящие к несчастным случаям.
Поэтому в нынешнем году Latvijas dzelzceļš, в рамках кампании по безопасности, в сотрудничестве с известными в обществе молодыми людьми призывает – "Песню эту знай – под поезд не попадай!".
Видео: "Песню эту знай – под поезд не попадай!"
Чтобы привлечь внимание общества и акцентировать необходимость соблюдения правил безопасности вблизи железной дороги, к созданию песни кампании подключились теннисистка Алена Остапенко, певец Маркус Рива, латвийский раллист Рейнис Нитишс, латвийский профессиональный роликовый конькобежец инлайнер Нил Янсонс и YouTube-блогер Синдия Ло.
Одновременно в Международный день безопасного пересечения железнодорожных путей во многих местах Риги возле железнодорожных путей проходили проверки Государственной полиции, а возле самых оживленных пешеходных переходов и переездов установлены новые информационные знаки, кроме того, специально обученный "Железнодорожный патруль" напоминал о правила и всех, кто приближался к рельсам, пользуясь мобильными устройствами, просили отложить их в сторону, снять наушники и разъясняли, как надо безопасно пересекать железнодорожные пути.
Благодаря осуществляемым LDz кампаниям по безопасности движения, количество несчастных случаев на железной дороге сократилось. Однако все еще, не соблюдая или игнорируя правила безопасности, несколько десятков людей ежегодно погибают или получают ранения. В Латвии в первом полугодии этого года на железной дороге произошло 10 несчастных случаев, в которых погибли 9 человек, а один человек получил травмы.
"Железнодорожные пути – место повышенной опасности. Находясь рядом с ними, надо быть особенно внимательным и осторожным. Поезд – не автомобиль, который можно остановить за несколько секунд. Каждый из нас в ответе не только за свою безопасность, но и за безопасность окружающих вблизи железной дороги.
В Латвии относительно немного железнодорожных линий, но несмотря на то, что количество несчастных случаев на рельсах каждый год сокращается, это количество все же весьма велико. Улучшение инфраструктуры железнодорожных станций, переходов и переездов происходит ежегодно, но это не убережет от беды, если мы сами не будем осторожны", – разъясняет президент Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш.
Между тем председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отмечает: "Наш девиз – "Быстро, безопасно, приятно", и следует отметить, что сейчас инфраструктура железной дороги стремительно развивается – скоро стартует наш экспресс в Цесис, поэтому мы вновь напоминаем не забывать о том, что не всегда поезд останавливается на всех остановках, и быть осторожными надо также вблизи станций.
Хочу также призвать всех подключаться и не оставаться безразличными, особенно в нынешнее время, когда наша молодежь начинает жить в своего рода виртуальной реальности, погружаясь в интернет и музыку.
Не будем равнодушными – давайте остановимся, обратимся к этим людям, если видим, что они не соблюдают правила безопасности вблизи железнодорожного полотна. Возвращаясь к нашему девизу – чтобы приятно было не только тем, кто едет в поезде, но и всем остальным!"
Как показывает обобщенная Государственной полицией информация, с начала нынешнего года было составлено 120 протоколов об административных нарушениях за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов. Между тем в целом было зафиксировано 281 нарушение.
Начальник отдела превенции Государственной полиции Андис Ринкевицс говорит: "Имеющаяся в распоряжении полиции статистика о количестве несчастных случаев на железнодорожных переездах из года в год почти не меняется – несчастные случаи, к сожалению, по-прежнему происходят. Однако статистика – это лишь небольшая часть айсберга, наиболее серьезные опасения вызывают не только происходящие несчастные случаи, но и наблюдаемые в повседневной жизни ситуации и небрежное отношение участников дорожного движения, в том числе молодежи, к своей безопасности вблизи железной дороги.
Взгляд, погруженный в свой смартфон, музыка в наушниках и отсутствие внимания к происходящему вокруг могут закончиться трагически. Для того чтобы позаботиться о собственной безопасности вблизи железной дороги, не надо проходить специальные курсы, это должны делать мы сами. Чтобы быть бдительными и внимательными, не требуется особого труда и вложений".
Машинист дизельного локомотива LDz Cargo Марцис Черпинскис подчеркивает: "Поезд может подкрасться незаметно, например, из-за направления ветра, и, к сожалению, его можно не услышать. Во время снежной пурги поезд также не слышно и не видно, и риск несчастных случаев значительно возрастает. В ситуации, когда мы видим человека на рельсах, единственное, что можем сделать, – подать звуковой сигнал, и тогда все зависит от того, какой это человек. Если остановился – хорошо, если продолжает идти, то приходится применять экстренное торможение.
В прошлом году машинисты поездов были вынуждены совершать экстренное торможение 96 раз, и это позволило избежать несчастья в 66 случаях. Для того чтобы остановить загруженный грузовой состав, надо проехать примерно 1 километр или 3-4 минуты. Конечно, на расстоянии километра заметить человека не просто, в результате чего последствия столкновения поезда и человека или автомобиля чаще всего бывают трагическими и летальными.
Ощущения в этот момент бывают не из приятных. Единственное, что можешь сделать, это ждать и смотреть, что произойдет. Все это, конечно же, машинист забирает с собой домой, проигрывает в голове разные сценарии, и все они заканчиваются одинаково."
В свою очередь, помощник врача Службы неотложной медицинской помощи, руководитель отдела обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Юрис Раудовс объясняет: "Если говорить исходя из собственного опыта, на месте таких несчастных случаев практически некого спасать. По статистике, из таких вызовов в этом году в целом было 9 погибших, в результате чего, прибыв на место несчастного случая, конечно же, психологически очень тяжело видеть, как разные части человеческого тела разбросаны по железнодорожным путям, а фрагменты мозга видны на локомотиве. Это действительно так, и, если человек не соблюдает эти правила, о которых мы постоянно говорим, могу сказать только то, что он сам выбирает для себя эту судьбу.
Мы можем только прибыть на место происшествия и сделать то, что должны делать медики, однако затем с этими переживаниями нам приходится жить дальше. Главное, по-моему, всем нам вместе обратить внимание общества на эти призывы быть осторожными. Точно также нам и самим надо помнить, что наши близкие ждут нас дома и в каждой ситуации следует быть уверенным в том, что делаем".
Одновременно детский психотерапевт и специалист по зависимостям Детской клинической университетской больницы Нил Сакс-Константинов подчеркивает: "Хотя молодые люди вроде бы и ведут жизнь взрослых людей и сами отвечают за себя, однако их мозговые центры, отвечающие за безопасное, ответственное действие, еще не развиты, а это значит, что мы все же не можем полностью приписывать им вину. Поэтому нам, взрослым, следует найти мужественные способы, чтобы обратиться к этой молодежи, чтобы это был не просто назидательный тон, а чтобы привлечь внимание детей. Поэтому я рад, что предприятие Latvijas dzelzceļš осмелилось быть мужественным и осуществить такую кампанию.
К сожалению, на рельсах гибнет не только один человек, а разрушается жизнь очень многих других людей, которым эти погибшие были близки. Это мамы и папы, у которых в этот момент рушатся все планы и надежды на будущее. Зачастую после таких переживаний просто невозможно оправиться, и в своей практике я также встречал друзей погибших людей, которые больше не могут спать по ночам, и из-за пережитого их самих преследуют психические проблемы, такие как тяжелая депрессия.
Это вопрос не только безопасности, но и здоровья общества, поэтому хорошо, что все мы, люди, представляющие разные области, включаемся в эту кампанию, и вместе, надеюсь, сможем найти наилучший лучший способ решения этой проблемы. Если это вопрос общества, то он затрагивает всех нас, и занимаясь его решением, мы движемся к более счастливому обществу".
Пострадавший на железной дороге, нападающий латвийской команды по сидячему волейболу Александр Ронис отмечает: "Хотя мне было всего 6 лет, я помню несчастный случай. Хотел показать мальчишкам, что я столь же хорош, как и взрослые парни, а в то время было популярно попытаться запрыгнуть в последний вагон грузового состава. Я зацепился за предпоследний вагон, и в результате по моим ногам проехали два вагоне. В тот день я находился на операционном столе 16 часов. Потом целый год провел в больнице, и в целом за эти годы мне сделали 13 операций.
В школе я учился со многими людьми, и довелось также говорить со многими, кто попал в такую же ситуацию, как и я. К сожалению, есть очень много людей, которые попали под поезд. От души желаю всем выучить правила, как следует безопасно вести себя вблизи железной дороги, а родителям советую – обязательно говорите об этом со своими детьми и объясняйте, что рельсы – не место для игр. Надо быть внимательными и всегда трижды посмотреть направо и налево".
Роликовый конькобежец и посол кампании Рейнис Нитишс также добавляет, что "так как сам живу недалеко от железной дороги, родители уже в раннем детстве научили меня, что в жизни есть вещи, которые надо оценивать, на которые нельзя повлиять и заставить их сделать так, как хочется самому. Поезд – одна из таких вещей, на которую мы не в состоянии повлиять, поэтому надо проявлять уважение.
Я уже с детства с большим респектом относился к поезду, потому что его невозможно остановить, когда захочется, иногда его даже невозможно услышать, когда надо. Я только за безопасность – и в спорте, и в жизни, потому что она дана нам только один раз".
Latvijas dzelzceļš ежегодно осуществляет кампанию по безопасности для информирования и просвещения общества, чтобы сократить количество несчастных случаев на железной дороге и обратить внимание общества на вопросы безопасности.