LDz начинает новую кампанию: "Песню эту знай – под поезд не попадай!"

Мы можем только прибыть на место происшествия и сделать то, что должны делать медики, однако затем с этими переживаниями нам приходится жить дальше. Главное, по-моему, всем нам вместе обратить внимание общества на эти призывы быть осторожными. Точно также нам и самим надо помнить, что наши близкие ждут нас дома и в каждой ситуации следует быть уверенным в том, что делаем".

Одновременно детский психотерапевт и специалист по зависимостям Детской клинической университетской больницы Нил Сакс-Константинов подчеркивает: "Хотя молодые люди вроде бы и ведут жизнь взрослых людей и сами отвечают за себя, однако их мозговые центры, отвечающие за безопасное, ответственное действие, еще не развиты, а это значит, что мы все же не можем полностью приписывать им вину. Поэтому нам, взрослым, следует найти мужественные способы, чтобы обратиться к этой молодежи, чтобы это был не просто назидательный тон, а чтобы привлечь внимание детей. Поэтому я рад, что предприятие Latvijas dzelzceļš осмелилось быть мужественным и осуществить такую кампанию.

К сожалению, на рельсах гибнет не только один человек, а разрушается жизнь очень многих других людей, которым эти погибшие были близки. Это мамы и папы, у которых в этот момент рушатся все планы и надежды на будущее. Зачастую после таких переживаний просто невозможно оправиться, и в своей практике я также встречал друзей погибших людей, которые больше не могут спать по ночам, и из-за пережитого их самих преследуют психические проблемы, такие как тяжелая депрессия.

Это вопрос не только безопасности, но и здоровья общества, поэтому хорошо, что все мы, люди, представляющие разные области, включаемся в эту кампанию, и вместе, надеюсь, сможем найти наилучший лучший способ решения этой проблемы. Если это вопрос общества, то он затрагивает всех нас, и занимаясь его решением, мы движемся к более счастливому обществу".

Пострадавший на железной дороге, нападающий латвийской команды по сидячему волейболу Александр Ронис отмечает: "Хотя мне было всего 6 лет, я помню несчастный случай. Хотел показать мальчишкам, что я столь же хорош, как и взрослые парни, а в то время было популярно попытаться запрыгнуть в последний вагон грузового состава. Я зацепился за предпоследний вагон, и в результате по моим ногам проехали два вагоне. В тот день я находился на операционном столе 16 часов. Потом целый год провел в больнице, и в целом за эти годы мне сделали 13 операций.

В школе я учился со многими людьми, и довелось также говорить со многими, кто попал в такую же ситуацию, как и я. К сожалению, есть очень много людей, которые попали под поезд. От души желаю всем выучить правила, как следует безопасно вести себя вблизи железной дороги, а родителям советую – обязательно говорите об этом со своими детьми и объясняйте, что рельсы – не место для игр. Надо быть внимательными и всегда трижды посмотреть направо и налево".

Роликовый конькобежец и посол кампании Рейнис Нитишс также добавляет, что "так как сам живу недалеко от железной дороги, родители уже в раннем детстве научили меня, что в жизни есть вещи, которые надо оценивать, на которые нельзя повлиять и заставить их сделать так, как хочется самому. Поезд – одна из таких вещей, на которую мы не в состоянии повлиять, поэтому надо проявлять уважение.

Я уже с детства с большим респектом относился к поезду, потому что его невозможно остановить, когда захочется, иногда его даже невозможно услышать, когда надо. Я только за безопасность – и в спорте, и в жизни, потому что она дана нам только один раз".