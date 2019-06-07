В Москве задержан корреспондент отдела расследований Meduza.io

Как сообщается, Голунова задержали 6 июня в 14:40 по местному времени, после чего при досмотре у него в рюкзаке обнаружили пакет с неизвестным веществом. Журналист отрицает то, что пакет принадлежит ему. Еще один пакет и весы были найдены при обыске в его квартире.

Согласно экспертизе, в пакете находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунов подозревается в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист все эти обвинения отрицает.

Он также рассказал, что с момента задержания требовал вызвать адвоката, однако этого не было сделано. Когда в момент освидетельствования он взялся за стул, работники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил его кулаком по лицу. Согласно словам адвоката, Голунова также пинали. Вызвать скорую помощь сотрудники полиции отказали.