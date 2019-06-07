На пропускных пунктах на границе с Беларусью начался ремонт

В перестройку этих пунктов пересечения границы в ближайшие годы планируется вложить около 8 млн евро.

Как рассказала Грушкевица, в нейтральной зоне пунктов пограничного контроля планируется ввести единое решение по организации транспорта. Также будет модернизирована система охраны периметра, система видеонаблюдения, электронные панели организации движения.

"Граница ЕС станет более надежной, современной и удобной как для работников, так и для клиентов", - сказала представитель агентства.