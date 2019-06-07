На пропускных пунктах на границе с Беларусью начался ремонт

Valsts nekustamie ipasumi (VNI) начало строительные работы на пунктах пересечения латвийско-белорусской границы Патерниеки и Силене, сообщила агентству LETA член правления ВПН Кития Грушкевица.
В перестройку этих пунктов пересечения границы в ближайшие годы планируется вложить около 8 млн евро.
Как рассказала Грушкевица, в нейтральной зоне пунктов пограничного контроля планируется ввести единое решение по организации транспорта. Также будет модернизирована система охраны периметра, система видеонаблюдения, электронные панели организации движения.
"Граница ЕС станет более надежной, современной и удобной как для работников, так и для клиентов", - сказала представитель агентства.
В целом государство сейчас вкладывает средства в модернизацию пяти пунктов пересечения границы, в том числе Терехово на границе с Россией. Проекты планируется завершить до конца 2022 года.