В Австралии конфискован рекордный груз метамфетамина - 1,6 тонны

Наркотик был спрятан в колонках, пограничники нашли его с помощью рентгеновского аппарата.

Как информирует полиция, корабль с грузом пришел из Таиланда.

Стоимость конфискованного метамфетамина составляет примерно 1,2 миллиарда австралийских долларов (740 миллионов евро).

Кроме того, в грузе находилось 37 килограммов героина.

Метамфетамин, который в Австралии называют "льдом", считается самым распространенным и разрушительным наркотиком в этом государстве.

Как указывает полиция, конфискованные 1,6 тонны метамфетамина - на 13% больше всех наркотиков, конфискованных за весь прошлый год в штате Виктория.

Ведется следствие, задержанных по этому делу пока нет.

Полици призвала общественность предоставить любую информацию, которая помогла бы найти ответственных за этот груз.