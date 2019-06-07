В Австралии конфискован рекордный груз метамфетамина - 1,6 тонны

Австралийские пограничники в порту Мельбурна в грузе стереодинамиков обнаружили 1,6 тонны метамфетамина, что является крупнейшим в истории государства грузом метамфетамина, конфискованным за один раз, сообщает ВВС.
Наркотик был спрятан в колонках, пограничники нашли его с помощью рентгеновского аппарата.
Как информирует полиция, корабль с грузом пришел из Таиланда.
Стоимость конфискованного метамфетамина составляет примерно 1,2 миллиарда австралийских долларов (740 миллионов евро).
Кроме того, в грузе находилось 37 килограммов героина.
Метамфетамин, который в Австралии называют "льдом", считается самым распространенным и разрушительным наркотиком в этом государстве.
Как указывает полиция, конфискованные 1,6 тонны метамфетамина - на 13% больше всех наркотиков, конфискованных за весь прошлый год в штате Виктория.
Ведется следствие, задержанных по этому делу пока нет.
Полици призвала общественность предоставить любую информацию, которая помогла бы найти ответственных за этот груз.
Стоимость метамфетамина в Австралии - одна из самых высоких в мире, поэтому контрабанда и торговля этим веществом там очень популярны у преступных группировок.