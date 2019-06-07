Пт, 7.06.2019
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В Австралии конфискован рекордный груз метамфетамина - 1,6 тонны

ФОТО: AFP/SCANPIX

Австралийские пограничники в порту Мельбурна в грузе стереодинамиков обнаружили 1,6 тонны метамфетамина, что является крупнейшим в истории государства грузом метамфетамина, конфискованным за один раз, сообщает ВВС.

Наркотик был спрятан в колонках, пограничники нашли его с помощью рентгеновского аппарата.

Как информирует полиция, корабль с грузом пришел из Таиланда.

Стоимость конфискованного метамфетамина составляет примерно 1,2 миллиарда австралийских долларов (740 миллионов евро).

Кроме того, в грузе находилось 37 килограммов героина.

Метамфетамин, который в Австралии называют "льдом", считается самым распространенным и разрушительным наркотиком в этом государстве.

Как указывает полиция, конфискованные 1,6 тонны метамфетамина - на 13% больше всех наркотиков, конфискованных за весь прошлый год в штате Виктория.

Ведется следствие, задержанных по этому делу пока нет.

Полици призвала общественность предоставить любую информацию, которая помогла бы найти ответственных за этот груз.

Стоимость метамфетамина в Австралии - одна из самых высоких в мире, поэтому контрабанда и торговля этим веществом там очень популярны у преступных группировок.

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