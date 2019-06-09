Бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода, как работают другие люди, и в нашем случае, увы, на то, как на улицах столицы проводятся ремонтные работы. Если вы ещё не насмотрелись на эти картины пока стоите в пробках, предлагаем вашему вниманию виртуальную фотоэкскурсию по двум улицам Риги - Краста и Чака. А в качестве бонуса предлагаем вспомнить, как ремонтировали улицу Бривибас.