9 июня 2019, 0:00
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Улицы Чака, Краста и Бривибас. Фоторассказ о том, как ремонтируют наши дороги
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Бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода, как работают другие люди, и в нашем случае, увы, на то, как на улицах столицы проводятся ремонтные работы. Если вы ещё не насмотрелись на эти картины пока стоите в пробках, предлагаем вашему вниманию виртуальную фотоэкскурсию по двум улицам Риги - Краста и Чака. А в качестве бонуса предлагаем вспомнить, как ремонтировали улицу Бривибас.
Май. Улица Чака
Июнь. Улица Краста
Вспомним, как это было. 2018 год. Улица Бривибас