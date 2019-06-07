Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП до 2,9%

Банк Латвии снизил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) на текущий год до 2,9%, заявил журналистам президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
По его словам, 2018 год был для латвийской экономики очень удачным, развитие происходило благодаря строительству и отрасли ИКТ, а также способности транспортной отрасли использовать ремонтные работы в российских портах для увеличения грузооборота.
Однако, по словам Римшевича, становится понятно, что экономика Латвии прошла через вершину цикла и начинает замедляться. В первом квартале текущего года темп роста ВВП сократился до 3,2%, а по сравнению с последним кварталом 2018 года был спад на 0,1%. Эти тенденции заставили Банк Латвии скорректировать прогноз.
Причин этому несколько - торможение мировой экономики и уменьшение внешнего спроса в странах - торговых партнерах Латвии, высокая неопределенность внешней среды, влияние погодных условий на сельское хозяйство и энергетику. Таким образом, акцент смещается на внутренний спрос.
В числе внешних рисков Римшевич отметил выход Великобритании из ЕС, торговые войны между США и Китаем.
В прошлом году рост ВВП Латвии составил по сравнению с 2017 годом 4,8%.