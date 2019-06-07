Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП до 2,9%

Однако, по словам Римшевича, становится понятно, что экономика Латвии прошла через вершину цикла и начинает замедляться. В первом квартале текущего года темп роста ВВП сократился до 3,2%, а по сравнению с последним кварталом 2018 года был спад на 0,1%. Эти тенденции заставили Банк Латвии скорректировать прогноз.