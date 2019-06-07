Пт, 7.06.2019
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В субботу по маршруту Рига-Дубулты-Рига пустят 17 дополнительных рейсов поездов

Поезда на вокзале в Риге

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В связи с ремонтом автодорог по направлению в Юрмалу и летней погодой в субботу, 8 июня, будут организованы 17 дополнительных рейсов поездов по маршруту Рига-Дубулты-Рига, сообщает агентство LETA.

В субботу из Риги в Дубулты можно будет попасть на восьми дополнительных поездах, а из Дубулты в Ригу будет направлено девять дополнительных рейсов.

В свою очередь в воскресенье, 9 июня, вступил в силу летний график движения поездов, в который уже включены дополнительные рейсы в излюбленные отдыхающими места в приморских направлениях.

Pasažieru vilciens напоминает, что при достижении температуры воздуха отметки +30 градусов максимальная скорость пассажирских поездов снижена до 80 километров в час, поэтому возможны небольшие отставания от графика.

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