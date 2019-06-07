В субботу по маршруту Рига-Дубулты-Рига пустят 17 дополнительных рейсов поездов

В субботу из Риги в Дубулты можно будет попасть на восьми дополнительных поездах, а из Дубулты в Ригу будет направлено девять дополнительных рейсов.

В свою очередь в воскресенье, 9 июня, вступил в силу летний график движения поездов, в который уже включены дополнительные рейсы в излюбленные отдыхающими места в приморских направлениях.