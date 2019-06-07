Скоро все карты Galactico превратятся в бесполезный пластик

Использование подарочных карт Galactico, так же как и до настоящего момента, будет возможно в целом в более чем 650 торговых местах в пяти торговых центрах Galactico (Alfa, Origo, Galerija Centrs, Mols и Dole) до 31 августа этого года (включительно).

Альянс призывает каждого владельца подарочной карты Galactico убедиться в сроке принадлежащей себе карты, продлив его в случае необходимости, чтобы успеть использовать карту для покупок до 31 августа, так как позднее подобная возможность более не будет предоставлена.

До 29 августа будет обеспечено продление подарочных карт Galactico для тех карт, к которым в соответствии с правилами можно применить продление карты.

Участники Программы привилегий Galactico, так же как и до сих пор, регистрируя свою покупку при помощи карты привилегий Galactico или карты Galactico VISA, смогут получать преимущества и скидки в пяти торговых центрах Galactico (Alfa, Origo, Galerija Centrs, Mols и Dole) до 31 августа этого года (включительно).