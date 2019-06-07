Пт, 7.06.2019
В мае медиагруппа TVNET, согласно новейшим данным Gemius, стала ведущей группой интернет-порталов в Латвии, достигнув показателя в 855 тысяч уникальных читателей. Русский TVNET

Кейт Миддлтон поручили важную королевскую задачу

Кейт Миддлтон

ФОТО: PA/Scanpix

Ценность роли Кейт Миддлтон в королевской семье растет. Недавно на плечи герцогини Кембриджской легла ответственная задача, которой раньше занимались супруг Елизаветы II и ее внуки. 

Уже давно известно, что в скором времени герцогине могут присвоить титул королевы-консорт, а также она сможет соправительницей своего мужа принца Уильяма.

Скорее всего, герцогиню уже сейчас готовят к трону — например, в мае Кейт присвоили почетное звание дамы Королевского Викторианского ордена Елизаветы II.

Фотогалерея: Кейт Миддлтон с детьми на Maserati Royal Charity Polo

Теперь она имеет полное право появляться на официальных мероприятиях с орденом на груди — точь в точь как дочь королевы принцесса Анна и супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз.

А совсем недавно Кейт стали поручать и почетные королевские задачи — 6 июня герцогиня приняла традиционный конный парад в Лондоне. Затем- ежегодный торжественный смотр, который проводится за несколько дней до празднования дня рождения Елизаветы II. В нем принимают участие различные полки и военные музыканты. Раньше эту миссию выполняли супруг королевы принц Филипп, а также принцы Уильям и Гарри. 

Фотогалерея: Кейт Миддлтон в ярко-розовом пальто Mulberry

Уже говорят о том, что первая неделя лета этого года стала весьма значимой для герцогини. Сперва она появилась в числе немногочисленных гостей на встрече Елизаветы II и президента США Дональда Трампа, а вчера провела военный парад, а в субботу, на втором дне рождения королевы, впервые выведет в свет своего сына Луи. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ