Кейт Миддлтон поручили важную королевскую задачу

Ценность роли Кейт Миддлтон в королевской семье растет. Недавно на плечи герцогини Кембриджской легла ответственная задача, которой раньше занимались супруг Елизаветы II и ее внуки.
Уже давно известно, что в скором времени герцогине могут присвоить титул королевы-консорт, а также она сможет соправительницей своего мужа принца Уильяма.
Скорее всего, герцогиню уже сейчас готовят к трону — например, в мае Кейт присвоили почетное звание дамы Королевского Викторианского ордена Елизаветы II.
Фотогалерея: Кейт Миддлтон с детьми на Maserati Royal Charity Polo
Теперь она имеет полное право появляться на официальных мероприятиях с орденом на груди — точь в точь как дочь королевы принцесса Анна и супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз.
А совсем недавно Кейт стали поручать и почетные королевские задачи — 6 июня герцогиня приняла традиционный конный парад в Лондоне. Затем- ежегодный торжественный смотр, который проводится за несколько дней до празднования дня рождения Елизаветы II. В нем принимают участие различные полки и военные музыканты. Раньше эту миссию выполняли супруг королевы принц Филипп, а также принцы Уильям и Гарри.
Фотогалерея: Кейт Миддлтон в ярко-розовом пальто Mulberry
Уже говорят о том, что первая неделя лета этого года стала весьма значимой для герцогини. Сперва она появилась в числе немногочисленных гостей на встрече Елизаветы II и президента США Дональда Трампа, а вчера провела военный парад, а в субботу, на втором дне рождения королевы, впервые выведет в свет своего сына Луи.