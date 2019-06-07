Кейт Миддлтон поручили важную королевскую задачу

Уже давно известно, что в скором времени герцогине могут присвоить титул королевы-консорт, а также она сможет соправительницей своего мужа принца Уильяма.

Скорее всего, герцогиню уже сейчас готовят к трону — например, в мае Кейт присвоили почетное звание дамы Королевского Викторианского ордена Елизаветы II.

Фотогалерея: Кейт Миддлтон с детьми на Maserati Royal Charity Polo

Теперь она имеет полное право появляться на официальных мероприятиях с орденом на груди — точь в точь как дочь королевы принцесса Анна и супруга принца Чарльза Камилла Паркер Боулз.

А совсем недавно Кейт стали поручать и почетные королевские задачи — 6 июня герцогиня приняла традиционный конный парад в Лондоне. Затем- ежегодный торжественный смотр, который проводится за несколько дней до празднования дня рождения Елизаветы II. В нем принимают участие различные полки и военные музыканты. Раньше эту миссию выполняли супруг королевы принц Филипп, а также принцы Уильям и Гарри.

Фотогалерея: Кейт Миддлтон в ярко-розовом пальто Mulberry