Женщина вышла замуж за давно потерянного брата

51-летняя Дебби Зутант с трех лет воспитывалась в приемной семье. Когда ей исполнилось 35, она наняла детектива, чтобы узнать, о своих настоящих родителях. Детектив успешно вычислил их. При встрече с Зутант ее отец признался, что у нее есть единокровный 23-летний брат по имени Джо. Дебби связалась с ним, после чего они договорились встретиться.

Женщина призналась, что влюбилась в своего брата с первого взгляда. Джо тоже ответил ей взаимностью. Сразу после второго свидания они провели ночь вместе, а уже через две недели после знакомства начали жить вместе. Они десять лет скрывали свои отношения, так как боялись осуждения окружающих.

Зутант считает, что внезапно вспыхнувшую связь можно объяснить феноменом генетического сексуального влечения. Ряд ученых предполагают, что при встрече во взрослом возрасте незнакомых прежде близких родственников есть вероятность того, что между ними может возникнуть сильное влечение.

В 2015 году Дебби и Джо поженились, несмотря на то, что это запрещено законами штата. Так как у них были разные фамилии, регистраторы не знали о факте их родства.