Немецкая авиакомпания не пустила прыгунью из России на борт самолета

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова должна была вылететь из Рима, где она участвовала в соревнованиях Бриллиантовой лиги, в Мюнхен, однако авиакомпания, обслуживающая рейс, не пустила ее на борт самолета. Об этом пишет РИА "Новости".
Проблемы у чемпионки Европы 2014 года и победительницы континентального первенства 2015 года в помещении возникли с авиакомпанией Lufthansa. Сидорову не пустили на борт самолета из-за наличия спортивного инвентаря.
"Кайф, когда у тебя в билете подтверждение на перевозку шестов, а в аэропорту говорят: "Извините, мы не возим шесты". Это Lufthansa. Спасибо, Lufthansa, за то, что теперь я пропустила встречу. Я не могу вылететь из Рима с подтвержденным в моем билете багажом", - написала российская спортсменка на своей странице в Instagram.
Спортсменка из России заняла седьмое место в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Она взяла планку на высоте 4,56 метра. Победу одержала прыгунья из Швеции Ангелика Бенгтссон с результатом 4,76 метра.