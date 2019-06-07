Пт, 7.06.2019
Если есть возможность победить - это хорошо, если нет - нужно бороться за очки. Наша цель - это победы. Но нужно быть реалистами и понимать, в какой мы находимся ситуации Главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович

Немецкая авиакомпания не пустила прыгунью из России на борт самолета

1

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова должна была вылететь из Рима, где она участвовала в соревнованиях Бриллиантовой лиги, в Мюнхен, однако авиакомпания, обслуживающая рейс, не пустила ее на борт самолета. Об этом пишет РИА "Новости".  

Проблемы у чемпионки Европы 2014 года и победительницы континентального первенства 2015 года в помещении возникли с авиакомпанией Lufthansa. Сидорову не пустили на борт самолета из-за наличия спортивного инвентаря.

"Кайф, когда у тебя в билете подтверждение на перевозку шестов, а в аэропорту говорят: "Извините, мы не возим шесты". Это Lufthansa. Спасибо, Lufthansa, за то, что теперь я пропустила встречу. Я не могу вылететь из Рима с подтвержденным в моем билете багажом", - написала российская спортсменка на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anzhelika Sidorova (@aanzh) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anzhelika Sidorova (@aanzh) on

Спортсменка из России заняла седьмое место  в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Она взяла планку на высоте 4,56 метра. Победу одержала прыгунья из Швеции Ангелика Бенгтссон с результатом 4,76 метра.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ