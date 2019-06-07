Немецкая авиакомпания не пустила прыгунью из России на борт самолета

"Кайф, когда у тебя в билете подтверждение на перевозку шестов, а в аэропорту говорят: "Извините, мы не возим шесты". Это Lufthansa. Спасибо, Lufthansa, за то, что теперь я пропустила встречу. Я не могу вылететь из Рима с подтвержденным в моем билете багажом", - написала российская спортсменка на своей странице в Instagram.