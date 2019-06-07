На Югле столкнулись трамвай и автомобиль

В пятницу, 7 июня, в 18.05 Госполиция выехала на вызов в рижский микрорайон Югла, где столкнулись трамвай 1 маршрута и автомобиль, сообщили порталу TVNET в Госполиции.
Tramvaja un apvidus auto avārija #Jugla #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) June 7, 2019
📸 Georgina Potemkina pic.twitter.com/ae71qeK5uv
ДТП произошло на перекрестке улиц Бривибас и Силциема. Согласно первоначальной информации, в аварии нет пострадавших.
В результате произошедшего остановлено движение трамваев в обоих направлениях маршрута.
Ответственные службы работают над возобновлением движения на участке аварии.