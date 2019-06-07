Пт, 7.06.2019
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На Югле столкнулись трамвай и автомобиль

ФОТО: twitter.com/BreakingLv

В пятницу, 7 июня, в 18.05 Госполиция выехала на вызов в рижский микрорайон Югла, где столкнулись трамвай 1 маршрута и автомобиль, сообщили порталу TVNET в Госполиции. 

ДТП произошло на перекрестке улиц Бривибас и Силциема. Согласно первоначальной информации, в аварии нет пострадавших.  

В результате произошедшего остановлено движение трамваев в обоих направлениях маршрута.

Ответственные службы работают над возобновлением движения на участке аварии. 

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