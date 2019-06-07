"Он висел на "дворниках" трамвая!": рижанка опубликовала видео опасной детской выходки

Видео очевидца:

"Едем, и вдруг за окном вижу эту картину, что мальчишка просто держался за "дворник". Трамвай не ехал медленно. Я мужу говорю, что нужно трамвай остановить", - рассказала очевидица Линда журналистам.

Вскоре после того, как женщина увидела ребенка, трамвай остановился на красном сигнале светофора и мальчик спрыгнул.

"Он заметил, что мы снимаем, спрыгнул и убежал с какими-то друзьями", - отметила Линда.

Женщина рассказала Degpunktā, что воспитывает двоих сыновей школьного возраста. По ее словам, она почувствовала ответственности и вместе с мужем отправилась за убегающими мальчиками, чтобы немного поговорить.

"Я говорю, остановитесь, поговорим, подъехали так, чтобы поставить машину. Но как только я вышла, они убежали", - заявила Линда.

Никому из окружающих не удалось поймать мальчиков или сообщить полиции о произошедшем, в том числе водителю трамвая.