"Он висел на "дворниках" трамвая!": рижанка опубликовала видео опасной детской выходки
В четверг, 6 июня, в сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как мальчик ехал по Риге, держась за стеклоочиститель трамвая. О произошедшем также сообщила передача Degpunktā.
Видео очевидца:
"Едем, и вдруг за окном вижу эту картину, что мальчишка просто держался за "дворник". Трамвай не ехал медленно. Я мужу говорю, что нужно трамвай остановить", - рассказала очевидица Линда журналистам.
Вскоре после того, как женщина увидела ребенка, трамвай остановился на красном сигнале светофора и мальчик спрыгнул.
"Он заметил, что мы снимаем, спрыгнул и убежал с какими-то друзьями", - отметила Линда.
Женщина рассказала Degpunktā, что воспитывает двоих сыновей школьного возраста. По ее словам, она почувствовала ответственности и вместе с мужем отправилась за убегающими мальчиками, чтобы немного поговорить.
"Я говорю, остановитесь, поговорим, подъехали так, чтобы поставить машину. Но как только я вышла, они убежали", - заявила Линда.
Никому из окружающих не удалось поймать мальчиков или сообщить полиции о произошедшем, в том числе водителю трамвая.
Представители Rīgas satiksme пояснили, что трамваи этого маршрута сзади не оборудованы камерами наблюдения и это осложняет возможность предотвартить опасные действия.