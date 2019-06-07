Пт, 7.06.2019
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"Он висел на "дворниках" трамвая!": рижанка опубликовала видео опасной детской выходки
Видео

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 6 июня, в сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как мальчик ехал по Риге, держась за стеклоочиститель трамвая. О произошедшем также сообщила передача Degpunktā. 

Видео очевидца:

"Едем, и вдруг за окном вижу эту картину, что мальчишка просто держался за "дворник". Трамвай не ехал медленно. Я мужу говорю, что нужно трамвай остановить", - рассказала очевидица Линда журналистам. 

Вскоре после того, как женщина увидела ребенка, трамвай остановился на красном сигнале светофора и мальчик спрыгнул. 

"Он заметил, что мы снимаем, спрыгнул и убежал с какими-то друзьями", - отметила Линда. 

Женщина рассказала Degpunktā, что воспитывает двоих сыновей школьного возраста. По ее словам, она почувствовала ответственности и вместе с мужем отправилась за убегающими мальчиками, чтобы немного поговорить. 

"Я говорю, остановитесь, поговорим, подъехали так, чтобы поставить машину. Но как только я вышла, они убежали", - заявила Линда. 

Никому из окружающих не удалось поймать мальчиков или сообщить полиции о произошедшем, в том числе водителю трамвая. 

Представители Rīgas satiksme пояснили, что трамваи этого маршрута сзади не оборудованы камерами наблюдения и это осложняет возможность предотвартить опасные действия.  

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