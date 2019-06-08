США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами

В соответствии с договором Мексика отправит на границу с США войска Национальной гвардии для того, чтобы сдерживать нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки. Также страна будет бороться с организациями, занимающимися контрабандой и торговлей людьми.

США обещает отправлять всех, кто попросил об убежище, обратно в Мексику. Там они будут ожидать рассмотрения своих ходатайств. Там им предоставят работу, а также медицинские и образовательные услуги. До этого беженцев отправляли жить на время в центрах на границе, где были плохие условия содержания. Также детей мигрантов часто разлучали с родителями.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что в обмен на помощь США отложат введение пошлин на все мексиканские товары на неопределенный срок.