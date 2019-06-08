Лучшие бодибилдеры за всю историю этого спорта

Бодибилдинг - это спорт, который годами был связан как с мужчинами, так и с женщинами. В наши дни этот вид спорта стал очень популярным, однако есть такие спортсмены, которые на фоне остальных впечатлили больше. Портал Apollo предлагает узнать имена тех, кто достиг наиболее впечатляющих высот за историю этого вида спорта.
5. Гюнтер Шлиркамп
Бывший немецкий культурист. Тем, кто его привел к этому виду спорта, был знаменитый актер и культурист Арнольд Шварценеггер.
В возрасте 16 лет Шлиркамп начал тренировки, а уже в 18 лет победил в своем первом серьезном турнире.
В 1993 году немец победил в конкурсе "Мистер Вселенная". В 1996 году он перебрался в Америку, где начал свою модельную и актерскую карьеру.
4. Арнольд Шварценеггер
Знаменитый актер в начале своей карьеры был богат достижениями в области бодибилдинга. Во время своей спортивной карьеры он получил несколько титулов, в числе которых "Мистер Вселенная" и "Мистер Олимпия".
3. Маркус Рюль
Немецкий спортсмен начал свою карьеру только в возрасте 19 лет, однако это ему не помешало достичь больших высот.
На протяжении многих лет Рюль сознательно наращивал мышечную массу.
Markus Ruhl 2002 NOC - No Bodybuilder Comes Close Today - Freakiest Bodybuilder Of All Time https://t.co/cssqQ5KwAV pic.twitter.com/nno6lZ8kaX— SuperiorMuscle (@SuperiorMuscle) May 24, 2019
2. Деннис Джеймс
Джеймс - американец, хотя и родился в Германии. В возрасте 18 лет спортсмен начал заниматься подъемами тяжелого веса.
Джеймс не достиг больших международных достижений, однако его физическая сила ценится в среде культуристов.
1. Ронни Коулмэн
Коулмэн считается настоящим "зверем" в мире бодибилдеров. Именно он установил разные стандарты, по которым оцениваются спортсмены.
В начале своей карьеры он был американским футболистом, однако все быстро оборвалось. Ожидалось, что он станет бухгалтером, но все сложилось иначе.
За время своей карьеры в бодибилдинге Коулмэн завоевал восемь титулов "Мистер Олимпия".
posing practice-Ronnie Coleman— Workout!! bot (@bodybuild_jp) June 5, 2019
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