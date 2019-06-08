Лучшие бодибилдеры за всю историю этого спорта

5. Гюнтер Шлиркамп

ФОТО: FitnessCurious/Twitter

Бывший немецкий культурист. Тем, кто его привел к этому виду спорта, был знаменитый актер и культурист Арнольд Шварценеггер.

В возрасте 16 лет Шлиркамп начал тренировки, а уже в 18 лет победил в своем первом серьезном турнире.

В 1993 году немец победил в конкурсе "Мистер Вселенная". В 1996 году он перебрался в Америку, где начал свою модельную и актерскую карьеру.

4. Арнольд Шварценеггер

ФОТО: AFP / Scanpix

Знаменитый актер в начале своей карьеры был богат достижениями в области бодибилдинга. Во время своей спортивной карьеры он получил несколько титулов, в числе которых "Мистер Вселенная" и "Мистер Олимпия".

3. Маркус Рюль

ФОТО: MuscleInsider/Twitter

Немецкий спортсмен начал свою карьеру только в возрасте 19 лет, однако это ему не помешало достичь больших высот.

На протяжении многих лет Рюль сознательно наращивал мышечную массу.

Markus Ruhl 2002 NOC - No Bodybuilder Comes Close Today - Freakiest Bodybuilder Of All Time https://t.co/cssqQ5KwAV pic.twitter.com/nno6lZ8kaX — SuperiorMuscle (@SuperiorMuscle) May 24, 2019

2. Деннис Джеймс

ФОТО: Muscle&Fitness/Twitter

Джеймс - американец, хотя и родился в Германии. В возрасте 18 лет спортсмен начал заниматься подъемами тяжелого веса.

Джеймс не достиг больших международных достижений, однако его физическая сила ценится в среде культуристов.

1. Ронни Коулмэн

ФОТО: BodybuilderProbs/Twitter

Коулмэн считается настоящим "зверем" в мире бодибилдеров. Именно он установил разные стандарты, по которым оцениваются спортсмены.

В начале своей карьеры он был американским футболистом, однако все быстро оборвалось. Ожидалось, что он станет бухгалтером, но все сложилось иначе.