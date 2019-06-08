Сб, 8.06.2019
Если есть возможность победить - это хорошо, если нет - нужно бороться за очки. Наша цель - это победы. Но нужно быть реалистами и понимать, в какой мы находимся ситуации Главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович

Лучшие бодибилдеры за всю историю этого спорта

ФОТО: Flex/Twitter

Бодибилдинг - это спорт, который годами был связан как с мужчинами, так и с женщинами. В наши дни этот вид спорта стал очень популярным, однако есть такие спортсмены, которые на фоне остальных впечатлили больше. Портал Apollo предлагает узнать имена тех, кто достиг наиболее впечатляющих высот за историю этого вида спорта.

5. Гюнтер Шлиркамп

ФОТО: FitnessCurious/Twitter

Бывший немецкий культурист. Тем, кто его привел к этому виду спорта, был знаменитый актер и культурист Арнольд Шварценеггер. 

В возрасте 16 лет Шлиркамп начал тренировки, а уже в 18 лет победил в своем первом серьезном турнире.

В 1993 году немец победил в конкурсе "Мистер Вселенная". В 1996 году он перебрался в Америку, где начал свою модельную и актерскую карьеру.

4. Арнольд Шварценеггер

ФОТО: AFP / Scanpix

Знаменитый актер в начале своей карьеры был богат достижениями в области бодибилдинга. Во время своей спортивной карьеры он получил несколько титулов, в числе которых "Мистер Вселенная" и "Мистер Олимпия". 

3. Маркус Рюль

ФОТО: MuscleInsider/Twitter

Немецкий спортсмен начал свою карьеру только в возрасте 19 лет, однако это ему не помешало достичь больших высот. 

На протяжении многих лет Рюль сознательно наращивал мышечную массу.

ФОТО: Muscle&Fitness/Twitter

ФОТО: BodybuilderProbs/Twitter

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