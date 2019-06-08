Вс, 9.06.2019
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Полиция нашла пропавшую в Елгаве девочку

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ФОТО: Valsts policija/Facebook

Стражам порядка удалось найти пропавшую в пятницу вечером в Елгаве девочку, агентству LETA сообщила Государственная полиция.

Напомним, Кейта 2008 года рождения покинула свой дом в Елгаве на улице Узварас в пятницу в 22:20.

Позднее стало известно, что девушка перемещается вместе с 14-летним одногодкой Юрисом и, скорее всего, находится в Елгаве или ее окрестностях. 

Полиция просила помощь жителей, призывая обратить особое внимание на те места, в которых обычно собираются подростки, и в случае обнаружения, сообщить им. 

Молодых людей нашли целыми и невредимыми, утром в воскресенье, 9 июня, сообщили в Госполиции. 

Там поблагодарили каждого, кто участвовал в поисках и делился информацией.

Как сообщалось ранее, приметы девочки: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные волосы, карие глаза, в ушах маленькие золотые сережки. 

Она была одета в джинсовые шорты синего цвета с цветочным узором по бокам, розовую футболку, серую пляжную обувь, а также с собой был маленький черный рюкзак. Телефона с собой не было.

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