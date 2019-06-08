Полиция нашла пропавшую в Елгаве девочку

Напомним, Кейта 2008 года рождения покинула свой дом в Елгаве на улице Узварас в пятницу в 22:20.

Позднее стало известно, что девушка перемещается вместе с 14-летним одногодкой Юрисом и, скорее всего, находится в Елгаве или ее окрестностях.

Полиция просила помощь жителей, призывая обратить особое внимание на те места, в которых обычно собираются подростки, и в случае обнаружения, сообщить им.

Молодых людей нашли целыми и невредимыми, утром в воскресенье, 9 июня, сообщили в Госполиции.

Там поблагодарили каждого, кто участвовал в поисках и делился информацией.

Как сообщалось ранее, приметы девочки: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные волосы, карие глаза, в ушах маленькие золотые сережки.