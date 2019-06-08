В Елгаве пропала девочка
Вчера вечером в Елгаве пропала девочка, сообщает Государственная полиция.
Вчера около 22:20 Кейта 2008 года рождения покинула свой дом в Елгаве на улице Узварас и до сих пор не вернулась. Также нет информации о возможном местонахождении девочки.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные волосы, карие глаза, в ушах маленькие золотые сережки.
Девочка была одета в джинсовые шорты синего цвета с цветочным узором по бокам, розовую футболку, серую пляжную обувь, а также с собой был маленький черный рюкзак. Телефона с собой не был взят.
Полицейские Елгавского участка уже начали поиски девочки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, просят звонить по номеру 110 или обращаться в ближайший участок полиции.
VP ZRP Jelgavas iecirknis meklē 2008. gadā dzimušo Keitu Rašmani, kura izgājusi no savas mājvietas Jelgavā, Uzvaras ielā vakar, 7.jūnijā, ap pulksten 22.20 un līdz šim brīdim nav atgriezusies: https://t.co/8BAjgLqibC pic.twitter.com/RgVP3Fxp61— Valsts policija (@Valsts_policija) June 8, 2019