В Елгаве пропала девочка

Вчера около 22:20 Кейта 2008 года рождения покинула свой дом в Елгаве на улице Узварас и до сих пор не вернулась. Также нет информации о возможном местонахождении девочки.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, длинные волосы, карие глаза, в ушах маленькие золотые сережки.

Девочка была одета в джинсовые шорты синего цвета с цветочным узором по бокам, розовую футболку, серую пляжную обувь, а также с собой был маленький черный рюкзак. Телефона с собой не был взят.

Полицейские Елгавского участка уже начали поиски девочки. Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, просят звонить по номеру 110 или обращаться в ближайший участок полиции.