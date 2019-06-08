Остапенко зачитала рэп в социальной рекламе

Латвийская теннисистка Алена Остапенко снялась в социальной рекламе о правильном поведении на железной дороге.
22-летняя теннисистка читает рэп на латышском языке, а затем на русском. Вот текст этого шедевра:
«Как видишь рельсы, берегись,
От телефона откажись,
Направо-лево посмотри,
Прислушайся, что впереди!»,
- поёт Остапенко.
Move over, Cardi B.— Ostapenko Today (@ostapenkotoday) June 6, 2019
Meet Aļona O. 😜😂 pic.twitter.com/9fzsVmW9av
Интересно, что Остапенко поёт "направо-лево посмотри", но при этом смотрит сначала налево, а потом направо.
Кстати, есть и полная версия этой песни, которая опубликована в официальном Twitter Latvijas Dzelzceļš. В ней помимо Остапенко можно заметить певца Маркуса Риву, блогера Синдию Лозгачову, а также автогонщика Рейниса Нитиша.
Kopā ar @MarkusRiva, @JelenaOstapenk8, @ReinisNitissRX, @Sindijalo un Nilu Jansonu aicinām - iemāci dziesmu draugiem un parūpējies, lai dzelzceļa sliežu tuvumā viņi ir drošībā! Ieskaties - https://t.co/dYm7BiWCUU ! #DzirdiRedziDzīvo pic.twitter.com/0QH6lgeZrP— Latvijas dzelzceļš (@VAS_LDz) June 6, 2019
Напомним, что в текущем мировом рейтинге Остапенко занимает 39-е место, а на "Ролан Гаррос" она вылетела уже в первом круге.