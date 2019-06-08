Сб, 8.06.2019
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Остапенко зачитала рэп в социальной рекламе

Алёна Остапенко

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийская теннисистка Алена Остапенко снялась в социальной рекламе о правильном поведении на железной дороге.

22-летняя теннисистка читает рэп на латышском языке, а затем на русском. Вот текст этого шедевра:

«Как видишь рельсы, берегись,
От телефона откажись,
Направо-лево посмотри,
Прислушайся, что впереди!»,
- поёт Остапенко.

Интересно, что Остапенко поёт "направо-лево посмотри", но при этом смотрит сначала налево, а потом направо.

Кстати, есть и полная версия этой песни, которая опубликована в официальном Twitter Latvijas Dzelzceļš. В ней помимо Остапенко можно заметить певца Маркуса Риву, блогера Синдию Лозгачову, а также автогонщика Рейниса Нитиша.

Напомним, что в текущем мировом рейтинге Остапенко занимает 39-е место, а на "Ролан Гаррос" она вылетела уже в первом круге.

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