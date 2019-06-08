Остапенко зачитала рэп в социальной рекламе

22-летняя теннисистка читает рэп на латышском языке, а затем на русском. Вот текст этого шедевра:

«Как видишь рельсы, берегись,

От телефона откажись,

Направо-лево посмотри,

Прислушайся, что впереди!»,

- поёт Остапенко.

Move over, Cardi B.



Meet Aļona O. 😜😂 pic.twitter.com/9fzsVmW9av — Ostapenko Today (@ostapenkotoday) June 6, 2019

Интересно, что Остапенко поёт "направо-лево посмотри", но при этом смотрит сначала налево, а потом направо.

Кстати, есть и полная версия этой песни, которая опубликована в официальном Twitter Latvijas Dzelzceļš. В ней помимо Остапенко можно заметить певца Маркуса Риву, блогера Синдию Лозгачову, а также автогонщика Рейниса Нитиша.