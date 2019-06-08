Правительство рассмотрит план мобилизации НВС

Как пояснили агентству LETA в Министерстве обороны, по закону, Кабинет министров утверждает подготовленный Минобороны план мобилизации НВС ежегодно.

План мобилизации готовится на случай исключительного положения или войны. Он включает в себя развертывание НВС для частичной или полной боевой готовности, устанавливает руководство, обязанности, порядок и материально-техническое обеспечение мобилизации.