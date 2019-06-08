Сб, 8.06.2019
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Правительство рассмотрит план мобилизации НВС

Солдат. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Правительство во вторник, 11 июня, в закрытой части заседания планирует утвердить план мобилизации Национальных вооруженных сил (НВС).

Как пояснили агентству LETA в Министерстве обороны, по закону, Кабинет министров утверждает подготовленный Минобороны план мобилизации НВС ежегодно.

План мобилизации готовится на случай исключительного положения или войны. Он включает в себя развертывание НВС для частичной или полной боевой готовности, устанавливает руководство, обязанности, порядок и материально-техническое обеспечение мобилизации.

План служит основой для последующего военного планирования, его элементы отрабатываются на различных учениях НВС.

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