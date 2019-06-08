Пять советов, чтобы покупки в интернете не закончились разочарованием

Эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз ESET собрал пять советов того, как не стать жертвой киберпреступников.

Попытки установить личность пользователей Интернета и извлечь конфиденциальную информацию, такую как номера кредитных карт, имя пользователя банковского счета, пароль, называются фишингом. Обычно это происходит с помощью фальшивых веб-сайтов или поддельных электронных писем.

Деньги с банковского счета могут внезапно начать исчезать, если совершил покупку в интернет-магазине известного бренда. Дело в том, что киберпреступники создают фальшивые страницы популярных сервисов и распространяют ссылки с помощью спам-рассылкок. Невнимательные пользователи переходят на поддельный сайт и сами отдают свои личные данные в руки мошенников.

1. Безопасно ли это соединение?

Прежде чем вводить платежные данные в интернете убедитесь, что соединение защищено. Безопасное соединение можно распознать по названию поддерживающего шифрование протокола https, а также иконки замка в адресной строчке вашего браузера.

2. Почему меня требуют разгласить конфиденциальную информацию?

Пин-код платежной карты или пароль интернет-банка - конфиденциальная информация, которой никогда нельзя делиться при оплате на сайтах, если вы не хотите, чтобы ваши данные украли для финансовой выгоды.

Пин-код можно использовать только в банкоматах и торговых центрах, например, в супермаркетах при покупке.

3. Действительно ли товар может стоить так мало?

Руководствуйтесь здравым смыслом - может ли конкретный продукт, особенно если это продукт высокого класса, стоить так дешево? Можете ли вы найти других торговцев в интернете, которые предлагают похожую цену?

Чем больше вы углубляетесь в предложение конкретного товара и не спешите его приобрести как можно скорее, тем больше шансов защитить себя от покупки поддельного продукта или, в худшем случае, грабежа ваших данных.

4. Что я знаю о продавце?

При совершении покупок в интернете репутация продавца имеет большое значение. Если вы собираетесь совершить покупку на незнакомом сайте, уделите время тому, чтобы прояснить, действительно ли существует конкретное предприятие, работают ли его контактные телефоны, электронная почта, а также чем оно занимается. Поищите достоверные отзывы клиентов.

Финансовые киберпреступники могут скрываться и под именами популярных брендов, потому важно убедиться в аутентичности сайта. Сделать это можно, например, проверив правильно ли написано название бренда/торговой компании в адресной строке. Частенько грамматические ошибки на сайте также могут свидетельствовать, что продавец – не тот, за кого себя выдает.

5. Защищен ли мой компьютер?

Финансовые киберпреступники идут нога в ногу со временем: они начали использовать различные приемы, благодаря которым людям сложнее распознавать и замечать попытки кражи их сенситивных данных, поэтому могут быть случаи, когда собственной осторожности может быть недостаточно.

Защитное программное обеспечение, например, ESET, разработанное в ЕС может помочь безопасно пользоваться интернетом и в повседневной жизни, и при покупках, и дома, и при использовании публичных сетей wifi.