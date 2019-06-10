Сборная Латвии принимает Словению на стадионе "Даугава"

На данный момент сборная Латвии в своей отборочной группе занимает последнее место, уступив во всех трёх предыдущих матчах. В первом матче подопечные Славиши Стояновича проиграли Северной Македонии (3:1), во втором Польше (2:0), а в третьем команде Израиля (0:3).

Сборная Словении потерпела одно поражение и два матча закончила вничью. В группе словенцы занимают предпоследнее место.

Главная звезда словенской сборной - это вратарь Ян Облак, который защищает цвета мадридского "Атлетико". 26-летний футболист считается одним из лучших вратарей в мире.

Ян Облак ФОТО: EPA/Scanpix

Интересно, что главный тренер нашей команды Славиша Стоянович возглавлял сборную Словении с 2011 по 2012 год. Кстати, Облак дебютировал в сборной под управлением Стояновича. На тот момент вратарю было всего 19 лет.

Среди латвийских футболистов тоже есть те, для кого этот матч станет особенным. Защитник сборной Латвии Виталий Максименко играет в команде "Олимпия" из Любляны и не понаслышке знает, что такое словенский футбол.

Сборные Латвии и Словении встречались между собой трижды - в 2004 году сильнее оказались наши футболисты, а в 1999 и 1998 годах удача была на стороне Словении. В рейтинге FIFA сборная Латвии занимает 133-е место, а Словения расположилась на 63-й строчке.