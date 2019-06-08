Линкайтс предлагает снизить зарплаты членов правлений больших портов

Правила Кабинета министров устанавливают размер месячных зарплат членов правлений портов в соответствии с делением портов на большие, средние и малые, в свою очередь установленным в соответствии с общей суммой их балансов и нетто-оборотов. Сейчас зарплата председателей правлений малых портов составляет 854 евро, средних - 2134 евро, больших - 3984 евро в месяц, а зарплата членов правления больших и средних портов - 95% от зарплаты председателя.

Так, например, Андрис Америкс как председатель правления Рижского свободного порта в 2018 году получил 47 808 евро, Нил Ушаков в правлении Рижского порта - 45 418 евро, а Айвар Лембергс за работу в правлении Вентспилсского свободного порта - 44 301 евро, свидетельствуют их декларации о доходах.

Линкайтс предлагает поправками к правилам о месячной зарплате членов правлений портов приравнять размер их зарплат к размеру зарплат должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Согласно поправкам, раз в год после утверждения годового отчета порта с учетом размера базовой месячной зарплаты в портовой сфере месячная зарплата председателя правления порта перерассчитывается по формуле умножением на коэффициент соответствующего порта.