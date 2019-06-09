23-летняя австралийка одержала победу в финале "Ролан Гаррос"

Матч между теннисистками продолжался 1 час 10 минут. За это время 23-летняя Барти выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов. 19-летняя Вондроушова сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Для Барти это первая победа на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. В 2018 году австралийка выиграла US Open в парном разряде.

В связи с этой победой австралийка поднимется в мировом рейтинге с восьмого на второе место. Для неё это станет личным рекордом.