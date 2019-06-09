23-летняя австралийка одержала победу в финале "Ролан Гаррос"

Австралийская теннисистка Эшли Барти одержала победу в двух сетах у чешки Маркеты Вондроушовой (6:1, 6:3) и стала победительницей "Ролан Гаррос-2019".
Матч между теннисистками продолжался 1 час 10 минут. За это время 23-летняя Барти выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов. 19-летняя Вондроушова сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Для Барти это первая победа на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. В 2018 году австралийка выиграла US Open в парном разряде.
В связи с этой победой австралийка поднимется в мировом рейтинге с восьмого на второе место. Для неё это станет личным рекордом.
Теперь на "Ролан Гаррос" осталось выяснить, кто лучший у мужчин - Доминик Тим или Рафаэль Надаль. Их поединок состоится 9 июня.