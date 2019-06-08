Вступился за беременную: в Москве мастера спорта по борьбе забили до смерти и выбросили в пруд

В ответ на сделанное замечание, трое хулиганов начали сильно избивать спортсмена, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы. Когда обессиленный мужчина упал в воду, разъяренные злоумышленники продолжили наносить ему увечья пока Сергей не скрылся под водой.

"Он не мог сам подняться, а его девушка тоже была не в силах его вытащить, она кричала и звала на помощь. Через какое-то время прибежал парень и помог его достать. Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник", - приводит канал слова свидетельницы. Очевидец также добавила, что злоумышленники после содеянного убежали в метро.