Сб, 8.06.2019
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Вступился за беременную: в Москве мастера спорта по борьбе забили до смерти и выбросили в пруд

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ФОТО: vk.com

Мастера спорта по греко-римской борьбе, который гулял со своей девушкой, избили до смерти в парке, а потом выбросили в пруд на юго-западе Москвы. Трагический случай произошел в ночь на субботу, 8 июня, передает Newsru.

Пятый канал передает, что 34-летний Сергей Чуев заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы.

В ответ на сделанное замечание, трое хулиганов начали сильно избивать спортсмена, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы. Когда обессиленный мужчина упал в воду, разъяренные злоумышленники продолжили наносить ему увечья пока Сергей не скрылся под водой.

"Он не мог сам подняться, а его девушка тоже была не в силах его вытащить, она кричала и звала на помощь. Через какое-то время прибежал парень и помог его достать. Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник", - приводит канал слова свидетельницы. Очевидец также добавила, что злоумышленники после содеянного убежали в метро.

Сейчас ведется розыск преступников. Как сообщается, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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