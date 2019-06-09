Женщине ампутировали ногу из-за упавшего на нее флакона духов

На ступне появились язвы, а пальцы начали изгибаться. Целых два года жизнь несчастный Джилл напоминала агонию, она почти на регулярной основе посещала разного рода медицинские учреждения, но врачи ничего не могли сделать, передает МедикФорум.

Рентгеновские снимки не показывали никаких переломов, и, в конце концов, у Джилл диагностировали комплексный региональный болевой синдром.

Иногда это расстройство называют "суицидальной болезнью", поскольку длительно сохраняющиеся боли приводят некоторых людей к самым страшным мыслям и поступкам.

Бывшая квалифицированная медсестра Джилл была вынуждена использовать для передвижений по дому инвалидную коляску, а также полагаться на своих дочерей для поддержки в повседневных делах.

В конце концов, Джилл отчаялась настолько, что в мае 2017 года упросила хирургов ампутировать ей ногу ниже колена. К тому же через несколько дней после ампутации боли стихли, а потом и полностью ушли из жизни этой женщины.