"Это было незабываемо!" Полина Гагарина покорила Даугавпилс (видео)

ЭТО БЫЛО ПРОСТО ОБАЛДЕННО!!!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Словами не описать!!! 😍😍😍😍 Спасибо Вам огромное @gagara1987 за то, что встряхнули наш маленький городок!!!! 😍😍😍😍 Все было на высшем уровне!!! На "кукушке" мы с сестрой лишились голоса, так как подпевали (орали) вовсю, как могли... Аж два раза потеряли голос, благодаря мэру, который лично попросил на бис спеть 😂 Очень мощно прозвучала "кукушка"... Некоторые люди, стоящие рядом с нами, даже плакали...Просто потрясающее исполнение этой песни!!!! До мурашек!! А "Million Voices".... Это было нечто!!! Вспомнилось то волшебное выступление на Евровидении 😍😍😍😍 Чуть позже выложу видео, сейчас, пока эмоции не отпускают, сижу и пересматриваю по кругу... ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА ТАКОЕ ШИКАРНОЕ И МОЩНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ!!!! 👏👏👏👏👏 P.S.: фотография вышла абсолютно случайно 😅😅 Но я в нее влюбилась 😍 #gagarina #daugavpils #latvia #полинагагарина #лучшая #даугавпилс #деньгорода #латвия #polinagagarina #cityday #thebest

