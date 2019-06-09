Все на озеро Бабелитис? Говорят, там теплая вода

Температура воды на пляжах утром в воскресенье, 9 июня, составляла от +5 в Мерсрагсе на Рижском заливе до +24 градусов в Даугаве у Краславы и в Салаце, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.