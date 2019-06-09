Все на озеро Бабелитис? Говорят, там теплая вода
Температура воды на пляжах утром в воскресенье, 9 июня, составляла от +5 в Мерсрагсе на Рижском заливе до +24 градусов в Даугаве у Краславы и в Салаце, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На Курземском побережье Рижского залива вода уже давно остается холодной, западный ветер способствует дальнейшему ее охлаждению. В Рое температура в море составляет +6 градусов, в Колке до +9.
Напротив, на Видземском побережье температура воды близка к +20 градусам.
Холоднее вода остается в Юрмале - по данным самоуправления, в субботу она составляла +13 градусов.
В Лиепае и Вентспилсе температура воды составляет +16..+18 градусов, в крупных реках +19..+24, в Кишэзерсе +18 градусов, в больших озерах - от +17 до +22, в мелких озерах - еще теплее.
По информации Рижской думы, в озере Бабелитис вода прогрелась до +24 градусов.