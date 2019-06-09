Вс, 9.06.2019
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Все на озеро Бабелитис? Говорят, там теплая вода
По меркам Латвии

Люди отдыхают около воды. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Температура воды на пляжах утром в воскресенье, 9 июня, составляла от +5 в Мерсрагсе на Рижском заливе до +24 градусов в Даугаве у Краславы и в Салаце, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На Курземском побережье Рижского залива вода уже давно остается холодной, западный ветер способствует дальнейшему ее охлаждению. В Рое температура в море составляет +6 градусов, в Колке до +9.

Напротив, на Видземском побережье температура воды близка к +20 градусам.

Холоднее вода остается в Юрмале - по данным самоуправления, в субботу она составляла +13 градусов.

В Лиепае и Вентспилсе температура воды составляет +16..+18 градусов, в крупных реках +19..+24, в Кишэзерсе +18 градусов, в больших озерах - от +17 до +22, в мелких озерах - еще теплее.

По информации Рижской думы, в озере Бабелитис вода прогрелась до +24 градусов.

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