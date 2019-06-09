Вс, 9.06.2019
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Королевская семья грандиозно отметила 93-й день рождения Елизаветы II
Вместе с маленьким Луи!

ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Хотя королева Елизавета II отпраздновала свой 93-й день рождения еще 21 апреля, накануне, 8 июня, торжества по этому случаю состоялись еще раз - со всем народом Великобритании. Военный парад, авиашоу, пушечные выстрелы - так британцы поздравляют свою королеву и желают ей  здоровья и долгих лет!

Эту традицию - праздновать день рождения монарха дважды - более 250 лет назад ввел король Георг II, который родился осенью, но очень хотел организовать как можно более грандиозный праздник, поэтому выбрал для проведения военного парада в свою честь лето - наиболее подходящее в плане погодных условий время.

Смотрите, как чудесно выглядела вся королевская семья на повторном 93-м дне рождения Елизаветы II!

ФОТО: AFP/AP

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP/AP

ФОТО: AFP/AP

ФОТО: AFP/AP

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AFP/AP

ФОТО: AFP/AP

ФОТО: Reuters/ScanPix

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