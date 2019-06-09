В Риге на ремонт школ и детсадов будет выделено 365 тысяч евро

Комитет городской собственности Рижской думы в понедельник, 10 июня, рассмотрит вопрос о выделении 365 000 евро на ремонт нескольких школ и детских садов в столице, свидетельствует повестка дня комитета.
290 тысяч евро планируется выделить на ремонт школ и учреждений образования по интересам.
Работы планируются в 85-й, 84-й и 10-й рижских средних школах, в начальной школе Рижской Югльской средней школы, в Рижском Французском лицее и в Рижской 9-й вечерней (сменной) школе.
Также планируется установить велостоянки возле учебных заведений и филиалов Рижской центральной библиотеки.
60 тысяч евро будет истрачено на ремонт детских садов "Дзервените", "Межапаркс", 173-го и 154-го рижских дошкольных учреждений.
15 тыс. евро планируется выделить на ремонт административного здания на ул. Маскавас, 285/6.