Фото: Неужели у Маркуса Ривы роман с российской телезвездой?

Таинственную незнакомку зовут Яна Шуйгина. Она модель и телеведущая музыкального телеканала Music Box UA, а еще ведущая Music Box Chart – программы самых топовых клипов по версии телеканала.

Звезды неоднократно публиковали совместные фотографии, а сейчас и вовсе позировали вдвоем на красной дорожке.

Отношения Маркуса и Яны пока остаются загадкой, но поклонники уже сделали несколько предположений.

Это не первый раз, когда Маркус замечен вместе с жгучей брюнеткой. Шуйгина снималась в двух его видеоклипах, а также была с ним вместе на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. До этого красавица публиковала фото с певцом, довольно интимного характера.

"Рядом с тем, с кем "Может быть это любовь?", - писала теледива с отсылкой на песню Ривы.

Музыкант о Яне говорил в обзоре новостей "Евровидения" в 2017 году:" Она из России. Мы познакомились два года назад. Я пошутил, что она должна быть в одном из моих видеоклипов, так как она так красива и очаровательна. Моя шутка удалась! Я ее зову своей Кардашьян, она и выглядит как Кардашьян, только в хорошем смысле".

Поклонники успели прокомментировать свежее фото. Подписчики отметили, что пара отлично смотрится, но ни Рива ни Шуйгина не ответили, если ли между ними что-то.