Великобритания перед выбором: Трамп предложил ей "феноменальное" соглашение

Торговые соглашения на выгодных условиях были определены как одно из потенциальных преимуществ, которые Великобритания могла бы получить от выхода из Европейского Союза. Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещали в ближайшее время подписать соглашение.

Тем не менее, для этого есть одно серьезное препятствие – Великобритания не может начинать переговоры с потенциальными торговыми партнерами, пока является членом Европейского союза. Ранее сообщалось, что Мэй собирается уйти в отставку, что только лишь увеличивает неуверенность в будущем.

Однако эксперты отмечают, что подписать торговое соглашение, особенно такое, чтобы его можно было назвать "феноменальным", так быстро вряд ли получится.

Подобные переговоры между США и Великобританией могут длиться годами, и тормозить процесс могут самые разные политические обстоятельства.

Большие отношения, большие препятствия

Европейский Союз является крупнейшим экономическим партнером Великобритании. В целом, 49,4% от общего объема торговых сделок Великобританией приходится на ЕС, в то время как США занимают второе место с "всего" 14,7% от общего объема.

Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 262 миллиарда долларов. Кроме того, между ними были сделаны взаимные инвестиции, и они оцениваются даже в один триллион долларов.

Мэй отметила, что они с Трампом провели "позитивное обсуждение" амбициозного торгового соглашения. Трамп добавил, что будущее соглашение будет "феноменальным", что позволит в три раза увеличить объем торговли между двумя государствами.

Тем не менее, одним из препятствующих факторов могут стать требования администрации Трампа. По его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться все секторы экономики.

Среди таких секторов есть и спорные области, такие как сельское хозяйство. Администрация Трампа заявила, что хочет обеспечить комплексный подход к британской сельскохозяйственной продукции, требуя от Великобритании отмены любых таможенных тарифов на ее товар.

Ожидается, что потребители в Великобритании также пострадают от негативных последствий - это приоткроет дверь для выхода генетически модифицированных продуктов на рынок Великобритании, которые в настоящее время запрещены в Европейском союзе, но разрешены в США.

Такой шаг вряд ли будет популярен в Соединенном Королевстве, учитывая, что британские СМИ неоднократно освещали тему об использовании антибиотиков при выращивании кур в США и мытье мяса в хлоре.

Трамп дал понять, что британская система здравоохранения может стать одним из объектов соглашения.

"Идея о том, что власти США будут открыто вмешиваться в национальную систему здравоохранения, поддержку у британского общества не получила", сказал директор проекта Британской Торговой политики Дэвид Хениг.

В свою очередь секретарь Британской международной торговли и сторонник Brexit Лиам Фокс отметил, что "ни одна важная для общественности область не станет объектом торговли". Позже Трамп смягчил свою риторику, подчеркнув, что "сделка не коснется сектора здравоохранения".

ЕС или США?