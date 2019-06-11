Великобритания перед выбором: Трамп предложил ей "феноменальное" соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что после выхода из Европейского союза Великобритания сможет заключить "феноменальное" торговое соглашение с США. Однако, несмотря на оптимистичную уверенность Трампа, заключить амбициозную торговую сделку с Великобританией будет крайне сложно. Почему именно, изучал CNN.
Торговые соглашения на выгодных условиях были определены как одно из потенциальных преимуществ, которые Великобритания могла бы получить от выхода из Европейского Союза. Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещали в ближайшее время подписать соглашение.
Тем не менее, для этого есть одно серьезное препятствие – Великобритания не может начинать переговоры с потенциальными торговыми партнерами, пока является членом Европейского союза. Ранее сообщалось, что Мэй собирается уйти в отставку, что только лишь увеличивает неуверенность в будущем.
Однако эксперты отмечают, что подписать торговое соглашение, особенно такое, чтобы его можно было назвать "феноменальным", так быстро вряд ли получится.
Подобные переговоры между США и Великобританией могут длиться годами, и тормозить процесс могут самые разные политические обстоятельства.
Большие отношения, большие препятствия
Европейский Союз является крупнейшим экономическим партнером Великобритании. В целом, 49,4% от общего объема торговых сделок Великобританией приходится на ЕС, в то время как США занимают второе место с "всего" 14,7% от общего объема.
Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 262 миллиарда долларов. Кроме того, между ними были сделаны взаимные инвестиции, и они оцениваются даже в один триллион долларов.
Мэй отметила, что они с Трампом провели "позитивное обсуждение" амбициозного торгового соглашения. Трамп добавил, что будущее соглашение будет "феноменальным", что позволит в три раза увеличить объем торговли между двумя государствами.
Тем не менее, одним из препятствующих факторов могут стать требования администрации Трампа. По его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться все секторы экономики.
Среди таких секторов есть и спорные области, такие как сельское хозяйство. Администрация Трампа заявила, что хочет обеспечить комплексный подход к британской сельскохозяйственной продукции, требуя от Великобритании отмены любых таможенных тарифов на ее товар.
Ожидается, что потребители в Великобритании также пострадают от негативных последствий - это приоткроет дверь для выхода генетически модифицированных продуктов на рынок Великобритании, которые в настоящее время запрещены в Европейском союзе, но разрешены в США.
Такой шаг вряд ли будет популярен в Соединенном Королевстве, учитывая, что британские СМИ неоднократно освещали тему об использовании антибиотиков при выращивании кур в США и мытье мяса в хлоре.
Трамп дал понять, что британская система здравоохранения может стать одним из объектов соглашения.
"Идея о том, что власти США будут открыто вмешиваться в национальную систему здравоохранения, поддержку у британского общества не получила", сказал директор проекта Британской Торговой политики Дэвид Хениг.
В свою очередь секретарь Британской международной торговли и сторонник Brexit Лиам Фокс отметил, что "ни одна важная для общественности область не станет объектом торговли". Позже Трамп смягчил свою риторику, подчеркнув, что "сделка не коснется сектора здравоохранения".
ЕС или США?
В настоящее время Британия может участвовать в торговых переговорах с третьими странами, учитывая условий Европейского Союза, поскольку она, по крайней мере, до конца октября, сама является членом блока.
Однако реализация Brexit, которая еще далека от ясности, может спровоцировать крупный политический кризис в Великобритании. Несмотря на это, у страны будет возможность заключать свои торговые соглашения независимо от Европейского Союза.
Нельзя забывать, что Великобритании совсем не выгодно далеко "отдаляться" от рынка ЕС.
Например, такие торговые партнеры, как США, могут призвать Великобританию предоставить гарантии безопасности. Иными словами - отказаться от стандартов, установленных Европейским союзом. Это, в свою очередь, может заставить Великобританию даже отказаться от торговли с ЕС и стать "полноценной третьей страной", что также будет означать определение физической границы между Великобританией и Ирландией.
В настоящее время на британо-ирландской границе нет никаких строений, которые позволили бы вновь ввести пограничный контроль между двумя странами. Восстановление такого контроля фактически отменило бы Белфастское соглашение 1998 года, которое помогло восстановить мир на Британских островах после более чем 30-летнего конфликта.
Ненадежный партнер?
Британские политики, поддерживающие Brexit, часто высказывают мнение, что торговая сделка с США станет "доказательством того, что Великобритании не нужен Европейский Союз".
Трамп и ранее обещал Великобритании "очень, очень выгодное соглашение, которое будет заключено очень, очень быстро". Однако до сих пор неясно, будут ли США по-прежнему готовы предложить Великобритании торговое соглашение на особенно выгодных условиях.
Следует отметить, что подход Трампа к торговым переговорам может значительно усложнить жизнь в Британии. Президент США угрожает ввести повышенные таможенные тарифы на все товары из Мексики, если она не остановит поток нелегальных иммигрантов к границе США. Это произошло вскоре после сложных переговоров, которые привели к заключению USMCA - торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой.