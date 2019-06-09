Фиаско в первый рабочий день: автобус едва не рухнул в реку из-за ошибки водителя

Как предполагается, у водителя автобуса был первый рабочий день в этом фирме, пассажиров в момент ДТП в нем не было. И хотя на место происшествия прибыли как спасатели, так и полицейские, у них не было возможности помочь водителю автобуса каким-то образом исправить ситуацию.