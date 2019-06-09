Фиаско в первый рабочий день: автобус едва не рухнул в реку из-за ошибки водителя

В воскресенье, 9 июня, около 12:40 в эстонской деревне Йыэкюла автобус попал в ДТП при движении по старому деревянному мосту. Водитель планировал добраться по нему до базы отдыха "Тоосиканну", хотя табличка, установленная у моста, предупреждает, что этого делать нельзя, пишет Rus.Postimees.
Нос автобуса почти достиг противоположной стороны, когда заднее колесо продавило одну из досок моста.
Старый деревянный мост, который некоторые люди не осмеливались переходить даже пешком, автобусу все-таки удалось частично преодолеть.
Задняя часть автобуса уперлась о берег и, вероятно, благодаря этому транспортное средство не рухнуло в реку.
Владельца фирмы ждут на месте происшествия, поскольку он должен решить, что разумнее сделать - заказать большой кран или попытаться вытолкнуть автобус обратно на дорогу.
Как предполагается, у водителя автобуса был первый рабочий день в этом фирме, пассажиров в момент ДТП в нем не было. И хотя на место происшествия прибыли как спасатели, так и полицейские, у них не было возможности помочь водителю автобуса каким-то образом исправить ситуацию.
Галерея: Автобус, застрявший на старом деревянном мосту