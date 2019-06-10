Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 июня 2019 года
Василиса Володина - популярный российский астролог и телеведущая. Ее советы помогут вам преодолеть все возможные трудности на этой неделе и стать успешнее во всех сферах жизни.
Первое и самое важное из всего, что необходимо знать про эту неделю, - звезды будут крайне благосклонны к тем, кто устремит свой взор в будущее.
Важно не терять концентрацию и делать то, что поможет преуспеть в любви и делах не только сейчас, но и потом.
Овен
У Овнов начинается период глобальных изменений. Это хорошо, но им понадобится также умение сохранять позитивное настроение в любой ситуации. Полезны на этой неделе изменения внешнего вида - покупка новой одежды, походы к парикмахеру и стилисту.
Дома тоже желательно что-нибудь поменять - можно сделать перестановку мебели, купить что-то красивое из декора или аксессуаров.
Все это сделает Овнов более стремительными и напористыми, поможет избежать лени и прокрастинации. Мир откроет свои двери для представителей этого знака Зодиака, их жизнь изменится в лучшую сторону. Разумеется, придется приложить некоторые усилия.
И, конечно, помнить об оптимизме, но это не так уж и сложно, особенно сейчас, когда планеты на большом энергетическом подъеме.
Телец
Звезды пробудят в Тельцах страсть, но не позаботятся о помощи в трудных ситуациях. Мотивации будет хоть отбавляй,
а вот осторожность не станет сильной стороной многих Тельцов. Им придется помнить о том, что рваться в бой нужно обдуманно, с минимальными рисками.
Общаться с приятными людьми тоже стоит почаще. Если какое-то дело будет требовать больших вложений сил и времени, то можно обратиться за помощью к тем, кто заслуживает доверия.
Посвящать в свои планы людей, которые могут обмануть, не стоит. Не следует также останавливаться, позволяя страхам управлять собой.
Это время любовных подвигов и максимальной самоотдачи на работе.
Близнецы
У Близнецов могут случаться резкие перепады настроения. Причина в том, что звезды и планеты сейчас в большом диссонансе друг с другом.
Настроение и уверенность в себе как никогда важны для того, чтобы произвести первое впечатление, найти вторую половинку или успешно пройти собеседование.
Некоторое время Близнецам стоит посвятить защите слабых и помощи окружающим. Доброта не останется безответной, но в добрых делах потребуется решимость и сила воли.
На выходных звезды и планеты хотят видеть Близнецов физически активными. Им стоит начать цикл физических упражнений, побольше ходить.
Можно отправляться на дачу, начинать ремонт дома, уезжать загород на прогулку.
Рак
Ракам стоит сфокусировать внимание на финансовой стороне жизни.
На работе их ожидают небольшие проблемы, но они окажутся полезными, потому что замотивируют этих людей.
К неурядицам стоит относиться спокойнее - проблемы могут научить чему-то важному.
Ракам необходимо избегать лишней агрессии, грубости и хамства по отношению к близким, друзьям и коллегам. Особенно осторожными стоит быть с незнакомыми людьми и клиентами на работе.
Дипломатичность и умение идти на компромиссы сейчас станут лучшими методиками достижения целей.
Лев
Львы станут более упрямыми на этой неделе, что может негативно отразиться на любви, делах и умении находить компромиссы.
Могут появиться новые враги и недоброжелатели, поэтому стоит поработать над собой в этом направлении.
Также звезды способны сделать Львов более эгоистичными.
Все это вызовет сильное раздражение. В целом неделя будет крайне непростой, поэтому придется набраться терпения.
Яркие события и перемены с большой вероятностью приведут к изменению системы ценностей Львов и их текущих приоритетов.
Дева
Для Дев наступает очень благоприятный период, который сделает их более самостоятельными. Знания сейчас играют очень важную роль в жизни Дев, поэтому лучше не упускать возможности научиться чему-нибудь новому.
Оптимизм и пессимизм необходимо заменить реализмом.
Звезды хотят, чтобы Девы смотрели на мир и видели реальную его картину. Это поможет им в поиске правды.
На этой неделе Девам стоит обратить внимание на голос Вселенной. Космос будет посылать им различные знаки, указывающие на то, по какому пути стоит двигаться дальше.
Немаловажной будет и интуиция.
Шестое чувство у Дев развито неплохо, так что на этой неделе придется воспользоваться его потенциалом полностью.
Весы
У Весов наступает период охоты за деньгами, славой, успехом и уважением окружающих.
Также полезно будет окружить себя хорошими помощниками, друзьями и близкими. Враги могут начать провокационные действия, но на них не стоит обращать внимание. Придется укреплять свои позиции в бизнесе и на работе.
Нужно собраться и приготовиться к упорному труду, потому что в случае полной расслабленности можно потерять успех.
Достижения представителей этого знака зодиакального круг в любой из сфер могут быть аннулированы, потому что жизнь не стоит на месте. От каждого человека требуется развитие.
Весы должны будут постараться разрушить свои сомнения и начать рисковать, а в любовной сфере и вовсе можно ставить на кон все, что есть.
Скорпион
Жизненная энергия Скорпионов может начать быстро иссыхать в период с 10 по 16 июня. Стоит больше отдыхать, искать новые способы развлечения, получения позитивных эмоций.
Из-за быстро нарастающей усталости могут появляться непредвиденные задержки в делах, возникать различные препятствия на пути.
В отношениях с противоположным полом неделя отметится дефицитом внимания. Это значит, что не нужно принимать отказы слишком близко к сердцу.
В случае, если свободным Скорпионам на пути встретится интересный человек, с которым можно начать отношения, стоит побороть неуверенность и страх,
чтобы познакомиться и произвести хорошее впечатление. Торопить события в случае успеха не желательно.
Стрелец
Планы Стрельцов могут выйти из-под контроля, но им на смену придут другие идеи. Для этого стоит уже в понедельник попробовать пересмотреть приоритеты и понять, что сейчас превыше всего. Чтобы стабилизировать обстановку, потребуется укрепить свою энергетику.
Это поможет защититься от манипуляторов и энергетических вампиров, врагов и недоброжелателей.
В целом неделя хорошо подходит для создания новых социальных связей. Можно найти человека, который будет очень полезен для Стрельцов. Разумеется, представителям этого знака придется показать, что у них есть взамен.
На добро всегда стоит отвечать добром, а на этой неделе известное правило приобретает для Стрельцов особую важность.
Козерог
Козерогам звезды советуют устремить свой взгляд в будущее. Изменить свою судьбу можно будет при помощи усердного труда и постановки правильных целей.
Угнаться за двумя зайцами, скорее всего, не удастся, поэтому лучше сфокусировать внимание либо на делах и работе, либо на любви.
Сделать правильный выбор поможет интуиция.
На этой неделе Козерогов с большой вероятностью посетит ощущение того, что они могут расширить свой потенциал, стать лучше, чем они есть. Это чистая правда, ведь
звезды и планеты сейчас находятся в очень хорошем положении, которое позволяет этим людям преуспеть в любой сфере.
Главное - сохранять бдительность и помнить о своих целях.
Водолей
Вполне вероятно, что Водолеям на этой неделе предстоит много общаться с людьми.
Когда вы знаете, чего ждать от незнакомца, это дает возможность просчитывать свои действия на несколько шагов вперед.
Не нужно бояться тратить свободное время на домашние дела и решение организационных вопросов. Также Водолеям можно заниматься юридическими делами и решением споров. Разумеется,
мирный договор - лучшее решение проблем, так что не стоит использовать грубую силу там, где можно быстро договориться.
Своим стремлением к мирному урегулированию можно вдохновить людей на подобные поступки.
Рыбы
Оптимизм - самое мощное оружие против неудач и проблем в период с 10 по 16 июня.
Неделя идеально подходит для отдыха, смены обстановки. Все это поможет восстановить ауру и биополе, укрепить здоровье и психику.
Положительно на удаче будут отражаться новые стремления, новые увлечения Рыб. Хорошим настроением нужно делиться, чтобы становиться популярнее, получать знаки внимания от противоположного пола.
Мнение общества нужно учитывать, но
принимать его за чистую монету нельзя. Люди имеют свойство ошибаться, поэтому девиз этой недели: "Доверяй, но проверяй!".
Постарайтесь пребывать в тонусе всю неделю. Своевременный отдых и общение с приятными людьми сделают свое дело, уверяют эксперты dailyhoro.ru.