Выходные в Instagram-аккаунтах звезд российского шоу-бизнеса

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Всех с летом и теплом🙌🏼🌞 ⠀ Успел сегодня забежать на #EsquireWeekend Люблю подобные фесты прежде всего за атмосферу! ⠀ ⠀ Клевая публика, интересный лайн-ап, разные интерактивные площадки, фуд-корты и т.д. Сегодня на сцене жгут @coldsiemens , @zveri_official и др. ⠀ Гоняете летом на какие-нибудь фестивали? Где были? Куда собираетесь? #владсоколовский #лето