Выходные в Instagram-аккаунтах звезд российского шоу-бизнеса

Питер, я на месте )))) жду сегодня всех в трц Рио в 16:00🙏🏻 сегодня опять собиралась в ночи 👻 Давно привыкла к разъездам по городам, но поймала себя на мысли, что очч часто делаю все в последний момент. Даа, я из тех, кто может бегать с утра и искать что надеть )))) спасибо, что я хоть не собираю огромный чемодан 🛒 в каждую поездку )) Беру исключительно нужное... А это бывает сложно )) 👗or 👘 ? Девчонки меня поймут )))) Лапуси, а как вы собираетесь в трип? 💖💖💖💖💖#molly