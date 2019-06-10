Выходные в Instagram-аккаунтах звезд российского шоу-бизнеса

Еженедельно Русский TVNET предлагает заглянуть в социальными сети знаменитостей. Узнайте, кто из звезд отправился отдыхать, кто провел время на съемках, а кто принял участие в премии Муз-ТВ.
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Нет, я не на море((( но, сейчас налью Семику надувной бассейн на лужайке, подогрею и буду там его плескать😽😻, так как жара похоже сегодня намечается серьёзная. Пусть! Пусть она будет! До моря я обязательно доеду, а пока ждём принятия важных для меня решений🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Всё-таки какую я выбрала зависимую профессию....
Я кайфую от того, что все оценили мой образ и смелый выход в новом клипе #Янесвятая 💥 Теперь ваша очередь зажечь 💣 Сделайте видео вашего самого смелого выхода под #ЯнеСвятая и ставьте хэштэг Три лучших видео выберу по хэштэгу 30го июня . Победители получат классные призы 😉 !! Видео с датой раньше сегодняшней не учитываются))🙌🏻
Обычный российский чиновник в панике. Его имеет интернет. Бедный чиновник не мог и подумать, что угроза может быть в “каком-то там” интернете. Но там оказалось много здравомыслящих людей, и даже бесстрашные журналисты, которые подробно рассказывают об его (чиновника) темных делишках. Одним словом, бедного мужика измывают, зачем-то рассказывают, что его прелестная мама купила особняк на Рублевке, а племянник построил бизнес-империю на гостендерах. У чиновника дел много, поэтому подумать он вряд ли успевает перед тем, как злосчастный журналист был арестован. Иначе как можно было так глупо, тупо и нагло арестовывать Ивана Голунова? Люди, которые за этим стоят сейчас кусают локти, потому что не рассчитывали на такую мощную поддержку Ивана в интернете и СМИ. 8 июня имя журналиста упомянули 164 тыс раз, а имя президента, который в это время был на экономическом форуме в Питере, всего 136 тыс раз. Чиновники до сих пор так и не поняли, что интернет не только не подчиняется им, но и может оказать сопротивление. Домашний арест для Ивана, как мера пресечения, это победа интернета над беззаконием. Я очень переживаю за Ивана, прочитала все его материалы на Медузе, он действительно бесстрашный и талантливый журналист. Пока мы точно не знаем, кто стоит за этим, но зато можем прочитать все расследования Голунова о “прекрасных” российских чиновниках. Очень больно за страну, что в ней управляют люди, которые способны подбросить человеку наркотики и посадить в тюрьму ради своих интересов. Мне казалось, что это осталось в 90-х, но нет. Просто раньше тупо мочили в подъездах, а теперь немного интеллигентнее, цивилизованнее, так сказать. И на том спасибо 🤦🏻♀️ #ИванГолунов #Правосудие п.с. Мне нужны ваши лайки на этот пост , котики 🙏❤️ Гасит меня инста.
Как вам такой образ на «Трех аккордах»? Если не видели номер, листайте влево, чтобы посмотреть. Весь балет реально боялся этой плетки🤭! Нечаянно кому-нибудь прилетало все равно😅. Причем меня просили не жалеть никого, по-настоящему лютовать на сцене😆! #триаккорда #савичева #юлиясавичева #малпомалу #первыйканал #любовьуспенская #александррозенбаум
Пожалуй, Главная неожиданная и приятная номинация для меня, прошедшей вчера премии МузТв 2019 - это тарелка за «Вклад в продвижение Российской поп-культуры на мировой сцене» , которую я получил из рук маэстро Игоря Крутого- человека, которого я безмерно люблю и уважаю, и с конкурса которого когда-то в 2002 году началась моя большая карьера!! Спасибо за такие слова в мой адрес!! Спасибо за эту награду! Спасибо @muztv, @arman_dav ! И всем моим любимым зрителям и поклонникам!!❤️❤️ #сергейлазарев #sergeylazarev #eurovision #музтв @muztv
Концерт на Дворцовой площади не состоялся бы без моей любимой и самой главной группы поддержки, моих сыновей. Как они переживали, какое чувство гордости испытали, смотря на сцену и на количество присутствующих зрителей на Дворцовой. Данечка и Максимка дружны с дочкой Андреа – Вирджинией. Поэтому с особым чувством ждали встречу с маэстро за кулисами, чтобы узнать, как поживает их подруга, которая не смогла приехать с папой в Петербург. Листайте дальше➡️ на фото с красавцем @matteobocelli.
Дорогие! Спасибо всем нашим зрителям сегодня! На нашей премьере! За переаншлаг! За цветы, овации и любовь!🙏🏻❤️🌺 Анапа! Мы это сделали вопреки многим козням и интригам мелких людишек. Коллективам «Молодость», «Конфети», «Эксклюзив», «Мозаика» и их руководителям Спасибо! И, конечно, режиссеру Николаю Челнокову! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун #анапа
Приятная, но короткая встреча за кулисами перед тем, как нас разбросает судьба по новым выступлениям, сценам и городам! Сил вам мои друзья. Океаны оваций и поклонников! Глядя в зал, отражаюсь я в ваших глазах- в них струной, напряжённо звеня, выбирает дорога меня. Каждый час наша юность уходит от нас. Над дорогой длинной в одну жизнь моя месня, как птица кружИт... #газманов @valeriya @buinovofficial #лето2019 #шоу #песни
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Всех с летом и теплом🙌🏼🌞 ⠀ Успел сегодня забежать на #EsquireWeekend Люблю подобные фесты прежде всего за атмосферу! ⠀ ⠀ Клевая публика, интересный лайн-ап, разные интерактивные площадки, фуд-корты и т.д. Сегодня на сцене жгут @coldsiemens , @zveri_official и др. ⠀ Гоняете летом на какие-нибудь фестивали? Где были? Куда собираетесь? #владсоколовский #лето
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Питер, я на месте )))) жду сегодня всех в трц Рио в 16:00🙏🏻 сегодня опять собиралась в ночи 👻 Давно привыкла к разъездам по городам, но поймала себя на мысли, что очч часто делаю все в последний момент. Даа, я из тех, кто может бегать с утра и искать что надеть )))) спасибо, что я хоть не собираю огромный чемодан 🛒 в каждую поездку )) Беру исключительно нужное... А это бывает сложно )) 👗or 👘 ? Девчонки меня поймут )))) Лапуси, а как вы собираетесь в трип? 💖💖💖💖💖#molly