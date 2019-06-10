Португалия выиграла первую в истории Лигу Наций

Для сборной Португалии этот трофей стал вторым подряд. В 2016 году португальцы стали победителями на чемпионате Европы. За победу в Лиге Наций Португалия получит 6 миллионов евро, а также автоматический выход на Евро-2020.

Что касается матча, то в первом тайме голландцы были более активными, но именно португальцы нанесли больше ударов по воротам. Во втором тайме игра выровнялась и на 60-й минуте матча Гонсалу Гедеш забил гол и вывел Португалию вперёд.

В оставшееся время голландцы пытались прессинговать ворота соперника, но гол Гедеша так и остался единственным в этом матче.

Таким образом, португальцы стали первым победителями турнира, основанного в 2018 году с целью заменить товарищеские матчи. Для капитана португальцев Криштиану Роналду это второй трофей с национальной командой и 29-й - в общей сложности.