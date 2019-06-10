Пн, 10.06.2019
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Видео: Чемпионка UFC нокаутировала соперницу ударом ногой в лицо

Валентина Шевченко и Джессика Ай

ФОТО: Rey Del Rio/AFP/Scanpix

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко победила соперницу из США Джессику Ай брутальным нокаутом пробив ногой в голову. Бой между спортсменками состоялся в рамкаху турнира UFC 238 в Чикаго.

Шевченко во втором раунде ударом ногой в голову отправила соперницу в тяжелейший нокаут. После этого Ай некоторое время не могла подняться с настила и приходила в себя. За этот поединок, названный выступлением вечера, Шевченко заработала премию в размере 50 тысяч долларов.

Для Шевченко это была первая успешная защита титула. Всего на счету 31-летней спортсменки 17 побед и 3 поражения. На счету Джессики Ай 15 побед и 7 поражений.

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