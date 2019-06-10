Видео: Чемпионка UFC нокаутировала соперницу ударом ногой в лицо

Шевченко во втором раунде ударом ногой в голову отправила соперницу в тяжелейший нокаут. После этого Ай некоторое время не могла подняться с настила и приходила в себя. За этот поединок, названный выступлением вечера, Шевченко заработала премию в размере 50 тысяч долларов.