Масштабная авария с несколькими автомобилями в Польше: есть погибшие
Около города Щецин в Польше произошло столкновение шести легковых автомобилей и грузовика, в результате чего погибло шесть человек, а еще 16 было ранено.
Согласно информации полиции, трагедия произошла на трассе А6 около города Щецин, где столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. Вдобавок к этому после ДТП начался пожар.
В данный момент из-за аварии дорога перекрыта в обоих направлениях.
У одной из машин, попавших в аварию, был немецкий номерной знак, а остальные были зарегистрированы в Польше.
Галерея: Масштабная авария с шестью автомобилями в Польше