Пн, 10.06.2019
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Масштабная авария с несколькими автомобилями в Польше: есть погибшие
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ФОТО: EPA/Scanpix

Около города Щецин в Польше произошло столкновение шести легковых автомобилей и грузовика, в результате чего погибло шесть человек, а еще 16 было ранено.

Согласно информации полиции, трагедия произошла на трассе А6 около города Щецин, где столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. Вдобавок к этому после ДТП начался пожар.

В данный момент из-за аварии дорога перекрыта в обоих направлениях.

У одной из машин, попавших в аварию, был немецкий номерной знак, а остальные были зарегистрированы в Польше.

Галерея: Масштабная авария с шестью автомобилями в Польше

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