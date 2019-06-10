Пн, 10.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

В США на жилой дом упал строительный кран; погиб человек

ФОТО: AP/Scanpix

В штате Техас, США, во время сильной грозы на жилой дом упал строительный кран. В результате инцидента погиб один человек, еще шестеро доставлены в больницу, сообщает ВВС.

В столкновении с краном, который сломался напополам, пострадали пять этажей здании. Жилой дом находился рядом со строительной площадкой в Далласе.

Повреждения получила и автомобильная стоянка жилого комплекса.

Поиски и спасение пострадавших продолжаются.

Местные СМИ сообщают, что погибла женщина.

В свою очередь из шести доставленных в больницу людей двое находятся в критическом состоянии.

Причина инцидента не расследуется, одно пожарно-спасательная служба допускает, что значительную роль могла сыграть ветреная погода.

В воскресенье в Техасе наблюдался сильный ветер. Жители жаловались на разрушения и проблемы с подачей электроэнергии.

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