В США на жилой дом упал строительный кран; погиб человек

В штате Техас, США, во время сильной грозы на жилой дом упал строительный кран. В результате инцидента погиб один человек, еще шестеро доставлены в больницу, сообщает ВВС.
В столкновении с краном, который сломался напополам, пострадали пять этажей здании. Жилой дом находился рядом со строительной площадкой в Далласе.
Повреждения получила и автомобильная стоянка жилого комплекса.
Поиски и спасение пострадавших продолжаются.
Местные СМИ сообщают, что погибла женщина.
В свою очередь из шести доставленных в больницу людей двое находятся в критическом состоянии.
Причина инцидента не расследуется, одно пожарно-спасательная служба допускает, что значительную роль могла сыграть ветреная погода.
В воскресенье в Техасе наблюдался сильный ветер. Жители жаловались на разрушения и проблемы с подачей электроэнергии.