Пн, 10.06.2019
Мы считаем, что Иван Голунов отправлен под домашний арест (а не в изолятор) благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам то, что произошло - невероятно. Иван Колпаков, главный редактор "Медузы"

С июля подешевеет газ для домохозяйств

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

С 1 июля этого года снизится тариф на природный газ для домохозяйств, пользующихся услугами Latvijas gāze, свидетельствует сообщение в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа, дифференцированный конечный тариф с НДС уменьшится во второй половине 2019 года на 15,7% - с 0,65766 евро до 0,55436 евро за кубометр, а для домохозяйств, потребляющих 250-500 кубометров, конечный тариф уменьшится на 16,7% - с 0,61973 евро за кубометр до 0,51643 евро.

В то же время для домохозяйств, потребляющих от 500 до 25 000 кубометров природного газа в год, конечный тариф уменьшится на 22,6% - с 0,45728 евро за кубометр до 0,35399 евро.

Фиксированная часть платежа за природный газ во втором полугодии останется без изменений.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ