С июля подешевеет газ для домохозяйств

Для домохозяйств, потребляющих до 250 кубометров природного газа, дифференцированный конечный тариф с НДС уменьшится во второй половине 2019 года на 15,7% - с 0,65766 евро до 0,55436 евро за кубометр, а для домохозяйств, потребляющих 250-500 кубометров, конечный тариф уменьшится на 16,7% - с 0,61973 евро за кубометр до 0,51643 евро.