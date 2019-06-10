Относительно большая возможность, что осенью в Землю врежется астероид

Как указано в созданном Европейским космическим агентством списке потенциально опасных для Земли астероидов, ожидается, что небесное тело доберется до нашей планеты в сентябре 2019 года. Последний раз список обновлялся 6 июня, и астероид 2006 QV89 расположился на четвертом месте из десяти.

По сравнению с десятикилометровым астероидом, который 66 миллионов лет назад врезался в Землю и уничтожил динозавров, размеры 2006 QV89 относительно ничтожны - его диаметр составляет всего 40 метров.

Космическое агентство наблюдает за направлением астероида и отмечает, что то, что он действительно врежется в Землю - маловероятно. Скорее всего, он приблизится к Земле на расстояние 6,7 миллионов километров. Для сравнения - Луна находится от нашей планеты на расстоянии 384400 километров.

Однако астрономы говорят, что небольшая возможность, что астероид в Землю врежется, все-таки есть. Возможность - 1 к 7299.