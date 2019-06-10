Главный онколог России составил список самых опасных продуктов-канцерогенов

Хотя истинная природа возникновения онкологических заболеваний пока не ясна науке, ученые утверждают, что некоторые факторы все же существенно увеличивают риск возникновения рака. В числе таких факторов и специфическое питание, для которого характерно активное потребление продуктов-канцерогенов. Список таких опасных продуктов составил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Продукты с трансжирами. Многочисленные исследования доказали, что регулярное употребление трансжиров - жиров, синтезированных искусственно, - ускоряет процессы развития клеточных нарушений, ведущих к возрастным заболеваниям.

Главный источник трансжиров - маргарин, который до сих пор широко используют в пищевой промышленности

- его добавляют в чипсы, попкорн, пончики, майонез, пельмени, сыр, мороженое, сосиски.

В общем, трансжиры можно встретить в разного рода полуфабрикатах, фастфуде, кондитерских изделиях. Также трансжиры присутствуют в колбасной гастрономии. Кроме того, они образуются в результате жарки продуктов до золотистой корочки.

Красное мясо. Отказываться от красного мяса и продуктов его переработки полностью врачи не советуют, но призывают строго контролировать присутствие такой пищи в ежедневном рационе.

Медики считают, что красное мясо достаточно употреблять не более одного раза в неделю в количестве не более 100 граммов.

Многочисленные исследования указывают на связь между употреблением большого количества красного мяса, в особенности его переработанных модификаций, и развитием колоректального рака (рака кишечника), который в последние годы встречается все чаще и диагностируется у все более молодых людей.

Алкоголь. Онколог высказался о том, что злоупотребление алкоголем влияет на развитие всех видов рака. ВОЗ констатирует, что главный канцероген в алкоголе - этанол. Под его влиянием происходит повреждение целостности клеток и увеличивается риск их злокачественного перерождения.

Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний сразу в несколько раз.

Сахар. Недавно в США были проведены эксперименты на мышах. Ученые убедились в том, что у животных, которых кормили сахаром, быстрее возникали и более активно развивались опухолевые процессы в сравнении с теми мышами, которым не давали сахар совсем.

Сахар относится к простым, или быстрым, углеводами, которые перерабатываются организмом в жир и способствуют лишнему весу.

Обилие жира в организме дает канцерогенный эффект, пишет МедикФорум.