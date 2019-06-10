Главный онколог России составил список самых опасных продуктов-канцерогенов
Главный онколог Минздрава России, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Андрей Каприн рекомендует существенно ограничить употребление или даже вовсе исключить из рациона определенные продукты.
Хотя истинная природа возникновения онкологических заболеваний пока не ясна науке, ученые утверждают, что некоторые факторы все же существенно увеличивают риск возникновения рака. В числе таких факторов и специфическое питание, для которого характерно активное потребление продуктов-канцерогенов. Список таких опасных продуктов составил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Продукты с трансжирами. Многочисленные исследования доказали, что регулярное употребление трансжиров - жиров, синтезированных искусственно, - ускоряет процессы развития клеточных нарушений, ведущих к возрастным заболеваниям.
Главный источник трансжиров - маргарин, который до сих пор широко используют в пищевой промышленности
- его добавляют в чипсы, попкорн, пончики, майонез, пельмени, сыр, мороженое, сосиски.
- В общем, трансжиры можно встретить в разного рода полуфабрикатах, фастфуде, кондитерских изделиях. Также трансжиры присутствуют в колбасной гастрономии. Кроме того, они образуются в результате жарки продуктов до золотистой корочки.
Красное мясо. Отказываться от красного мяса и продуктов его переработки полностью врачи не советуют, но призывают строго контролировать присутствие такой пищи в ежедневном рационе.
Медики считают, что красное мясо достаточно употреблять не более одного раза в неделю в количестве не более 100 граммов.
- Многочисленные исследования указывают на связь между употреблением большого количества красного мяса, в особенности его переработанных модификаций, и развитием колоректального рака (рака кишечника), который в последние годы встречается все чаще и диагностируется у все более молодых людей.
Алкоголь. Онколог высказался о том, что злоупотребление алкоголем влияет на развитие всех видов рака. ВОЗ констатирует, что главный канцероген в алкоголе - этанол. Под его влиянием происходит повреждение целостности клеток и увеличивается риск их злокачественного перерождения.
Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний сразу в несколько раз.
Сахар. Недавно в США были проведены эксперименты на мышах. Ученые убедились в том, что у животных, которых кормили сахаром, быстрее возникали и более активно развивались опухолевые процессы в сравнении с теми мышами, которым не давали сахар совсем.
Сахар относится к простым, или быстрым, углеводами, которые перерабатываются организмом в жир и способствуют лишнему весу.
Обилие жира в организме дает канцерогенный эффект, пишет МедикФорум.
- "Жирная пища, различные пищевые добавки, в том числе употребляющиеся в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, малоподвижный образ жизни и ожирение - это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными", - резюмировал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.