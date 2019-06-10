Пн, 10.06.2019
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У Порзиньгиса после драки в Лиепае остался шрам

Драка в Лиепае, в которую оказался вовлечен звезда клуба НБА "Mavericks" Кристап Порзиньгис, стала одним из самых обсуждаемых событий в прошлом месяце. Теперь же спортсмен в Instagram опубликовал кадры, на которых можно увидеть последствия этого инцидента.

Как видно на фото, у Порзиньгиса на лбу по-прежнему остается красный шрам. В фан-группе баскетболиста пошутили, что Порзиньгису подходит образ "опасного парня", а в целом, все уже зажило.

Несмотря на то, что после драки казалось, что у Порзиньгиса разбита бровь, рана была именно на лбу.

ФОТО: Instagram/ kporzee

Напомним, 12 мая в соцсетях появилось скандальное видео, на котором видно, как Порзиньгис участвует в драке. 

Видео: Драка Порзиньгиса в Лиепае

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