На выходных утонули еще два человека

Было несколько случаев, когда люди во время купания начинали тонуть, но благодаря своевременным действиям окружающих их удалось спасти.

Один из таких случаев был в Земгале, где у подростка во время купания начались судороги, и он начал тонуть, находясь далеко от берега. В Земгале 40-летний мужчина тонул в реке. Оба они были доставлены в больницу.