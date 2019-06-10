На выходных утонули еще два человека

На минувших выходных по крайней мере для двух человек купание окончилось трагедией, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня.
Было несколько случаев, когда люди во время купания начинали тонуть, но благодаря своевременным действиям окружающих их удалось спасти.
Один из таких случаев был в Земгале, где у подростка во время купания начались судороги, и он начал тонуть, находясь далеко от берега. В Земгале 40-летний мужчина тонул в реке. Оба они были доставлены в больницу.
На выходных с перегревом в больницы попали 32 человека.